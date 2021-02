Vlak achter winnaar Mathieu van der Poel maakte zondag nog een Nederlander indruk in de eerste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Neoprof David Dekker eindigde bij zijn debuut voor Jumbo-Visma én in de WorldTour knap als tweede.

"De tweede plaats van David is een prachtige binnenkomer als professional en dat in de WorldTour. Grote klasse", zegt ploegleider Addy Engels op de site van Jumbo-Visma.

De 23-jarige Dekker kwam dit jaar over van het Nederlandse team SEG Racing Academy, dat als continentale ploeg twee niveaus onder de WorldTour acteert.

De zoon van voormalig toprenner Erik Dekker viel aan het begin van 2020, voordat de coronacrisis het seizoen stillegde, op met zeges in de Ster van Zwolle en de Dorpenomloop Rucphen en een derde plek in de Belgische eendagskoers Le Samyn.

Dat zijn races van een heel ander niveau dan de Ronde van de VAE, maar Dekker hield zich zondag meer dan goed staande op het hoogste niveau. Hij was in de winderige en zeer zware eerste etappe een van de slechts 23 renners in de voorste waaier en hoefde in de sprint alleen Van der Poel voor zich te dulden. De gelouterde topsprinters Elia Viviani en Fernando Gaviria eindigden achter de jonge Nederlander.

"Het doel was om voor de zege te gaan, maar het beste was er wel vanaf na een hele dag volle bak koersen", aldus Dekker. "Normaal zou ik teleurgesteld zijn na een tweede plaats, maar voor mijn eerste race als prof is dit een goed resultaat. Ik ben tevreden."

67 Van der Poel boekt met machtige sprint zege in eerste wegkoers

'Ik ben zonder twijfel een sprinter'

Dekker is in zijn eerste WorldTour-koers direct de kopman van Jumbo-Visma in de vlakke ritten. "Ik ben zonder twijfel een sprinter en focus me op dit punt van mijn carrière op de massasprints. Maar ik heb vandaag ook bewezen dat ik meer kan dan alleen wachten op een sprint."

De Nederlands kampioen bij de beloften van 2019 krijgt de komende maanden genoeg kansen om die woorden kracht bij te zetten, want hij rijdt eind maart en begin april vier Vlaamse klassiekers (Driedaagse Brugge-De Panne, E3 Saxo Bank Classic, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen) en in mei debuteert hij in de Giro d'Italia.

Eerst komen er voor Dekker deze week in de Verenigde Arabische Emiraten nog een aantal mooie etappes. Maandag is er een tijdrit, maar woensdag, vrijdag en zaterdag zijn er op papier ritten voor de sprinters.