Bauke Mollema is er zondag niet in geslaagd om de eindzege in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var op zijn naam te schrijven. De Groninger van Trek-Segafredo moest genoegen nemen met de derde plek in het eindklassement en zag zijn ploeggenoot Gianluca Brambilla in de slotrit een dubbelslag slaan.

Mollema, die vrijdag de openingsrit van deze Franse rittenkoers won, begon de laatste etappe over 136 kilometer van en naar Blausasc met slechts één seconde achterstand op klassementsleider Michael Woods.

In de slotrit moesten drie cols van de eerste categorie worden bedwongen. Vlak voor de top van de laatste beklimming, de Col de la Madone de Gorbio, reden Brambilla en Valentin Madouas weg uit de favorietengroep, waaruit Mollema even moest lossen.

De Nederlander keerde in de afdaling weer terug bij de achtervolgers, die inmiddels bijna een minuut achterstand hadden op de twee koplopers. Nog voor de Col de Nice, het laatste klimmetje van de dag, ging Brambilla er solo vandoor.

Brambilla boekt eerste zege sinds 2016

De Italiaan hield uiteindelijk stand en bleef Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart (tweede) en Ben O'Connor (derde) dertien seconden voor. Mollema moest zich op achttien tellen tevredenstellen met de achtste plek en Woods eindigde als tiende.

Voor Brambilla was dat voldoende voor de eindzege. In het eindklassement bleef hij Woods vijf seconden voor. Mollema werd op zes seconden derde.

Brambilla boekte zijn eerste overwinning sinds hij 4,5 jaar geleden een etappe in de Vuelta a España won. Eerder dat jaar won de 33-jarige renner van Trek-Segafredo ook een rit in de Giro d'Italia.

Doordat enkele koersen zijn afgelast wegens de coronacrisis had de Tour des Alpes-Maritimes et du Var dit jaar een zeer sterk deelnemersveld. Naast Geoghegan Hart deden onder anderen voormalig Tour-winnaar Geraint Thomas, Fabio Aru, Nairo Quintana, Dan Martin en Jakob Fuglsang mee aan de driedaagse koers.