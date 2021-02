Mathieu van der Poel is zeer verrast dat hij zondag in zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen direct een zege boekte. De 26-jarige renner was van plan om in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten te knechten voor zijn teamgenoten en rustig in vorm te komen voor de rest van zijn drukke jaar.

"Ik had deze overwinning absoluut niet verwacht", zei Van der Poel na de eerste WorldTour-koers van 2021. "Maar het betekent heel veel voor mij dat ik mijn wegseizoen op dezelfde manier begin als ik mijn veldritseizoen eindigde."

De kopman van Alpecin-Fenix werd drie weken geleden in de kou van Oostende voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden. Hij nam daarna een week rust en had vervolgens tien trainingsdagen op de wegfiets richting de start van de Ronde van de VAE.

Zaterdag benadrukte Van der Poel op een persconferentie dat hij weinig verwachtingen had voor de zevendaagse rittenkoers in de woestijn. "We hebben betere en snellere sprinters in onze ploeg voor de makkelijkere ritten", zei hij. "Ik ben hier als onderdeel van de sprinttrein voor Jasper Philipsen en wil zien hoe mijn vorm is in vergelijking met de beste klimmers. Verder heb ik geen doelen."

'Ik had vanaf het begin goede benen'

Het verloop van de eerste etappe zondag (176 kilometer van het kasteel van Al Dhafra naar Al Mirfa) was echter in het voordeel van de Nederlands kampioen. Door de harde wind was het vanaf de eerste meter een loodzware koers en veel renners - onder wie Philipsen - moesten lossen. Van der Poel zat constant in de eerste waaier en was in de sprint duidelijk de sterkste van een groepje van zo'n twintig man. Neoprof David Dekker eindigde als tweede.

"Het was een heel winderige, warme en lastige rit, dat gaf me het vertrouwen dat ik de sprint kon winnen. Ha, het was een soort veldrijden in de woestijn", aldus Van der Poel.

"Ik had vanaf het begin van de etappe goede benen. Mijn ploeggenoot Gianni Vermeersch heeft me ontzettend goed geholpen in de finale en vervolgens was het een kwestie van in een goede positie komen en op het juiste moment aangaan."

Met Elia Viviani en Fernando Gaviria zaten er nog twee topsprinters in de voorste groep, maar zij kwamen er niet aan te pas met respectievelijk een vijfde en dertiende plaats. "Ik had nooit gedacht dat ik een sprintersrit zou winnen in deze ronde met alle topsprinters die hier aan de start staan. Normaal zijn zij sneller dan ik, maar na een heel zware koers niet meer."

De Ronde van de VAE gaat maandag verder met een vlakke tijdrit van 13 kilometer. Klassementsleider Van der Poel verdedigt dan een voorsprong van vier seconden op nummer twee Dekker. Tour de France-winnaar Tadej Pogacar staat vijfde op acht tellen.