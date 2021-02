Mathieu van der Poel heeft zondag de eerste WorldTour-koers van 2021 gewonnen. In een waaierrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten was de Nederlands kampioen de sterkste van de voorste groep, vlak voor zijn debuterende landgenoot David Dekker.

Het verloop van de vlakke rit over 176 kilometer van het kasteel van Al Dhafra naar Al Mirfa werd bepaald door de harde wind. Al vroeg viel het peloton in verschillende waaiers uiteen.

In de voorste waaier van 26 man zaten met Van der Poel en David Dekker twee Nederlanders. De 23-jarige zoon van Erik Dekker debuteerde in de WorldTour namens Jumbo-Visma.

Van de klassementsrenners zaten alleen Tadej Pogacar, João Almeida en Adam Yates mee voorin. Onder meer Chris Froome, Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali misten de slag en verloren al direct veel tijd.

Van der Poel klopt Dekker in sprint

Deceuninck-Quick-Step was met vijf man goed vertegenwoordigd in de voorste waaier en diverse renners van de Belgische formatie probeerden in de laatste 10 kilometer een sprint te voorkomen. De Portugees Almeida en de Italiaan Mattia Cattaneo slaagden er echter niet in om weg te blijven.

Van der Poel was vervolgens de sterkste in de sprint door Dekker een fietslengte voor te blijven. Ook erkende sprinters als Elia Viviani en Michael Mørkøv konden de Nederlandse zege niet voorkomen.

De renner van Alpecin-Fenix draagt dankzij de bonificatieseconden maandag de leiderstrui.

Maandag tijdrit in Emiraten

De Arabische rittenkoers werd vorig jaar gewonnen door Yates. Wegens de uitbraak van COVID-19 moesten de laatste twee etappes toen worden geschrapt en zaten enkele ploegen nog ruim een week vast in quarantaine in een hotel in Abu Dhabi.

De huidige editie van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten duurt nog tot en zaterdag en telt nog liefst drie vlakke etappes. Maandag staat er een tijdrit van 13 kilometer op het programma. Van der Poel verdedigt daarin een voorsprong van 4 seconden op Dekker.