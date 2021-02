Bauke Mollema heeft zaterdag zijn leiderstrui in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var verloren. De Groninger, die vrijdag de openingsetappe van de Franse rittenkoers won, werd na een knappe comeback tweede op de Mur de Fayence, maar hij zag ritwinnaar Michael Woods op een seconde passeren in het klassement.

Op de steile slotheuvel van 1,2 kilometer naar Fayence, met stroken van wel 20 procent, sprong Woods op zo'n 400 meter van de streep weg. Mollema moest aanvankelijk een gaatje laten, maar herstelde zich in de slotmeters en wist de achterstand tot twee seconden beperkt te houden. Woods nam niettemin wel de leiderstrui over.

"Het was een zware dag met veel op en af", reageerde Mollema na afloop van de etappe in een filmpje van zijn ploeg Trek-Segafredo. "Het is jammer om de leiderstrui op één seconde te verliezen, maar Woods was sterker vandaag. Hij ging vanaf de eerste positie aan. Ik zat in het wiel, maar ik kon het gat niet dichten."

"Ik ben blij hoe het nu gaat, de benen zijn goed. Morgen wordt het een zware bergetappe, nog zwaarder dan de afgelopen twee dagen. Ik kijk ernaar uit, want het is mijn trainingsroute. Ik ken alle beklimmingen heel goed. Hopelijk kan ik weer stuivertje wisselen in het klassement."

Voor de appgebruikers: klik op de video om de finish van de tweede etappe te bekijken.

Geoghegan Hart en Thomas stellen teleur

De 34-jarige Mollema won vrijdag de openingsetappe van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var en greep automatisch de leiderstrui in de Franse rittenkoers, waar onder anderen Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart, voormalig Tour-winnaar Geraint Thomas en Nairo Quintana aan meedoen.

Geoghegan Hart, Thomas en Quintana konden zaterdag geen rol van betekenis spelen in de zware bergrit naar Fayence. Quintana en Geoghegan Hart eindigden dertien seconden achter etappewinnaar Woods en Thomas kwam zelfs op een kleine twee minuten van de Canadees binnen.

Zondag is de slotetappe van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Dan leggen de renners 136 glooiende kilometers af van en naar Blausasc. Onderweg moet het peloton drie beklimmingen van de eerste categorie afwerken.

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat Bauke Mollema zijn leiderstrui behouden had, maar de jury corrigeerde een paar minuten na de finish de achterstand van Mollema op ritwinnaar Woods van één seconde naar twee seconden. Daardoor verloor Mollema alsnog zijn leiderstrui aan Woods.