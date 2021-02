Veldrijdster Denise Betsema heeft zaterdag haar zevende zege van het seizoen geboekt. De 28-jarige Texelse rekende in de voorlaatste cross van het seizoen in Sint-Niklaas af met haar landgenote Annemarie Worst en kwam solo over de meet.

Betsema werkte zich halverwege de Waaslandcross los van Worst en zag haar overwinning niet meer in gevaar komen. De Belgische kampioene Sanne Cant completeerde het podium in Sint-Niklaas.

Naast de zevende zege is het voor Betsema ook haar derde overwinning op rij in het veldrijden. Ze won vorige week de Meetjeslandcross in Eeklo en kwam de week daarvoor als eerste binnen in de Noordzeecross in Middelkerke.

Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand ontbraken in Sint-Niklaas. Zij vieren al vakantie. Zondag wordt het internationale veldritseizoen afgesloten met de Sluitingsprijs van Oostmalle. Betsema staat daar ook aan het vertrek.

De mannen komen vanaf 15.00 uur in actie in Sint-Niklaas. Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die zich voorbereiden op het wegseizoen, gelden Eli Iserbyt, Toon Aerts en Lars van der Haar als de kanshebbers voor de overwinning.