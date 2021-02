Davide Rebellin denkt voorlopig nog niet aan stoppen als profrenner. De 49-jarige oud-winnaar van de Amstel Gold Race heeft een contract getekend bij de Italiaanse ploeg Work Service-Marchiol-Vega, zo vertelt hij zaterdag aan La Gazzetta dello Sport.

"Ik heb plezier in het fietsen en kan nog steeds mijn stempel drukken", zegt Rebellin in de Italiaanse krant. Hij komt op 3 maart in de Italiaanse eendagskoers Trofeo Laigueglia voor het eerst dit seizoen in actie.

Rebellin, die in augustus vijftig jaar wordt, zou aanvankelijk voor Cambodia Cycling Academy rijden. De Italiaan poseerde al in het shirt van de Cambodjaanse ploeg, maar hij trok zich terug na interne conflicten.

Heuvelspecialist Rebellin wordt beschouwd als een icoon in het wielerpeloton. Hij won in 2004 de Amstel Gold Race, nadat hij Michael Boogerd te snel af was in de eindsprint. In datzelfde jaar won hij ook de Belgische klassiekers de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Rebellin werd in 2009 voor twee jaar geschorst vanwege het gebruik van epo. Sindsdien kwam hij nooit meer voor een ploeg op het hoogste wielerniveau uit. In 2017 boekte hij in de Ronde van Iran de laatste van zijn 61 profzeges.