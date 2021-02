Bauke Mollema heeft vrijdag de eerste etappe van de Tour des Alpes-Maritmes et du Var op zijn naam geschreven. Het is de eerste zege voor de Groninger in het prille wielerseizoen.

In de eerste rit met finish bergop wist Mollema in de slotfase weg te springen uit een groepje van zo'n twintig renners en als eerste over de streep te komen. De Belg Greg van Avermaet werd op twee seconden tweede, voor de Fransman Valentin Madouas.

Het was voor de 34-jarige Mollema zijn eerste zege sinds oktober 2019, toen hij Il Lombardia en de Japan Cup wist te winnen. De routinier zorgde met zijn klimzege ook voor het eerste succes van zijn ploeg Trek-Segafredo in dit nieuwe wielerseizoen.

Door zijn overwinning in de 186 kilometer lange etappe is Mollema ook de eerste leider in het klassement. Doordat enkele koersen zijn afgelast wegens de coronacrisis, kent de Tour des Alpes-Maritmes et du Var dit jaar een zeer sterk deelnemersveld.

Grote namen aan de start in Franse koers

Onder anderen Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart, voormalig Tour-winnaar Geraint Thomas, Fabio Aru, Nairo Quintana, Dan Martin en Jakob Fuglsang doen mee aan de driedaagse Franse koers.

Behalve Mollema nemen ook de Nederlanders Martijn Tusveld (DSM), Dylan van Baarle (INEOS) en Jetse Bol (Burgos BH) deel aan de Tour des Alpes. Jumbo-Visma is een van de WorldTour-ploegen die niet naar Frankrijk is afgereisd.

Zaterdag staat er een heuvelachtige etappe van 168 kilometer op het programma, de rittenkoers eindigt zondag met opnieuw een bergetappe, dit keer met finish bergaf. Vorig jaar won de Fransman Anthony Perez de Tour des Alpes.