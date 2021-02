Jumbo-Visma heeft wielertalent Olav Kooij vervroegd overgeheveld vanuit de opleidingsploeg. De negentienjarige Nederlander maakt over ruim een week in Omloop Het Nieuwsblad al zijn officiële debuut voor de WorldTour-formatie.

"De afgelopen maanden heeft Olav zich op een stormachtige manier ontwikkeld", zegt Robbert de Groot, hoofd van het opleidingsteam. "Daarom is dit een verantwoorde en logische vervolgstap. Daar zijn wij als opleidingsploeg erg trots op en blij mee."

Kooij zat pas sinds begin 2020 in de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. In augustus vorig jaar tekende de sprinter al een profcontract dat hem tot en met 2023 aan de Nederlandse wielerformatie bindt.

Vorig seizoen was Kooij goed voor zes overwinningen. Hij won onder meer een etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, een 2.1-koers. Kooij zou eigenlijk pas in juli de overstap maken naar het profteam, maar "binnen alle geledingen van Jumbo-Visma" leefde de overtuiging dat het beter was om dat proces te versnellen.

"Helaas vallen er steeds meer koersen weg uit het programma van ons opleidingsteam en tegelijkertijd ontstaat er in het profprogramma juist meer ruimte door het uitvallen van renners. Dat creëert voor Olav een situatie waarin een overstap het beste bijdraagt aan zijn opleiding en ontwikkeling", zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

Over iets meer dan een week maakt Kooij in Omloop Het Nieuwsblad al zijn profdebuut voor Jumbo-Visma. De Belgische eendagskoers wordt op zaterdag 27 februari verreden. "In de profkoersen kan ik een hoop leren. Die ervaring neem ik allemaal mee in mijn rugzak", aldus Kooij.