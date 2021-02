Het WorldTour-seizoen begint zondag, ruim een maand later dan gepland, met de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De zevendaagse race heeft een indrukwekkende deelnemerslijst, maar er zal ook veel aandacht zijn voor de nieuwe veiligheidsmaatregelen die recent zijn aangekondigd door de UCI.

"Hoeveel renners zijn gestorven of zo hard gevallen dat ze verlamd of in coma raakten nadat ze afdaalden op hun bovenbuis of in de tijdrithouding reden? En bij hoeveel renners ging het mis door onveilige wegen, motoren of niet-goedgekeurde dranghekken? Kunnen jullie die nog tellen?"

De tweet van de Belgische renner Louis Vervaeke, gericht aan de internationale wielerunie UCI en de vakbond CPA, was exemplarisch voor de mening van een meerderheid van het peloton over de begin februari bekendgemaakte maatregelen die het wielrennen veiliger moeten maken.

Het gaat om een flink pakket, maar veel renners keken vooral naar de regels die het innemen van gevaarlijke posities op de fiets tijdens koersen aan banden moeten leggen. De zogenoemde super-tuck, waarbij renners tijdens een afdaling een aerodynamische houding innemen door met hun zitvlak op de bovenbuis te gaan zitten, is verboden. Hetzelfde geldt voor met de armen uitgestrekt op het stuur rijden, zoals vaak gedaan wordt als iemand solo voorop rijdt.

"De profs weten wel hoe ze op hoge snelheden moeten racen, maar toch leiden deze posities tot extra risico. Je kunt in een gat in de weg rijden, vallen en het hele peloton meenemen. Daarom is dit verboden", zei CPA-voorzitter Gianni Bugno.

De 'super-tuck' zou een duidelijk aerodynamisch voordeel geven.

Strengere standaard voor dranghekken

De directe aanleiding voor de strengere veiligheidsmaatregelen is de vreselijke crash van Fabio Jakobsen vorig jaar augustus in de Ronde van Polen. Het verbieden van gevaarlijke posities is dan ook zeker niet de enige maatregel. Een aantal voorbeelden:

Er komt een strenge standaard waar dranghekken die bij de finish staan aan moeten voldoen. Deze standaard komt in 2022. Dit jaar mag er al geen ruimte meer tussen de hekken zitten. Het gaat om een zone van 300 meter voor en 100 meter na de finish.

Elke koersorganisatie moet een 'veiligheidsmanager' aanstellen en trainen. De UCI stelde ook een eigen, overkoepelende, veiligheidsmanager aan.

Er moeten om de 30 tot 40 kilometer speciale zones worden ingericht waarin renners bidons en ander afval kunnen weggooien. Dit moet voorkomen dat renners vallen over een bidon die op de weg belandt. Er komen straffen voor renners die een bidon zomaar op het asfalt gooien.

Grote namen op startlijst Ronde van VAE Mathieu van der Poel, Chris Froome, Wout Poels, Tadej Pogacar, Adam Yates, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Rigoberto Urán, Sepp Kuss, Sam Bennett, Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Fernando Gaviria, Cees Bol

Meeste regels gaan in op 1 april

Het grootste deel van het pakket wordt pas vanaf 1 april officieel ingevoerd, maar renners zullen nu al een waarschuwing krijgen als ze de regels overtreden.

Vanaf april volgen er ook echt straffen. Zo krijgt een renner in een etappekoers een tijdstraf van dertig seconden als hij voor de eerste keer afval op een verkeerde plek weggooit. Een tweede overtreding betekent een straf van twee minuten en een derde overtreding kan tot diskwalificatie leiden.

De Ronde van de VAE begint zondag met een vlakke etappe van 176 kilometer van Al Dhafra Castle naar Al Mirfa. De tweede rit is een tijdrit van 13 kilometer en dinsdag en donderdag is er een finish bergop. De koers duurt tot en met zaterdag.