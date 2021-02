De Ronde van Vlaanderen wordt op 4 april vanwege de coronacrisis opnieuw zonder publiek verreden. Vorig jaar waren ook al geen toeschouwers welkom bij het tweede monument van het wielerseizoen.

De Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter bevestigde woensdag tijdens een persconferentie in Ninove dat de 105e editie van de Ronde van Vlaanderen 'achter gesloten deuren' zal plaatsvinden.

"De enige optie om de kalender te behouden zoals we hem kennen, was om ons kunststukje van vorig jaar nog eens over te doen. Zo kunnen we de koers vlot en veilig laten verlopen", zegt Tomas Van Den Spiegel, voorzitter van organisator Flanders Classics, tegen Sporza.

"Dat betekent helaas ook dat de fans de koers nog één keer vanuit hun zetel zullen moeten volgen. Er is geen enkele reden om naar de koers te komen kijken, want de hellingen en de kasseien zullen weer afgesloten zijn. Je ziet de koers beter op tv."

Ook Omloop Het Nieuwsblad (27 februari) en Nokere-Koerse (17 maart) moeten het in Vlaanderen zonder fans stellen.

Vorig jaar draaide de Ronde van Vlaanderen uit op een prachtige tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Van der Poel was in de sprint nipt sneller dan zijn Belgische rivaal.