Mike Teunissen mist waarschijnlijk het complete klassieke voorjaar. De 28-jarige renner, die bij Jumbo-Visma een van de belangrijkste helpers van Wout van Aert moest worden, heeft bij een val tijdens een trainingskamp op Tenerife een flinke blessure opgelopen.

Teunissen ging zaterdag in een afdaling hard onderuit, nadat hij op een steen was gereden. Hij werd eerst naar een ziekenhuis op Tenerife vervoerd en vloog zondag terug naar Nederland.

Nader onderzoek in het Amsterdamse AMC heeft aangetoond dat Teunissen verder behandeld moet worden en zijn gehele voorjaarscampagne in gevaar is, meldt Jumbo-Visma maandag in een persbericht.

"Eerst hoop je nog dat het meevalt, maar dit is zwaar waardeloos", aldus de Limburger. "Je wilt het seizoen graag goed beginnen, zeker als het vorige, zoals in mijn geval, al goeddeels door een blessure in het water is gevallen. Maar goed, de gifbeker moet kennelijk helemaal leeg."

Teunissen, die in 2019 twee dagen de gele trui droeg in de Tour de France, had vorig jaar ook al veel pech. Hij liep in juli een knieblessure op bij een val tijdens een training, waardoor hij niet kon meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Hij reed in september en oktober nog wel vier koersen, maar moest vervolgens door ziekte een streep door de Ronde van Vlaanderen zetten.

'Voor het team is het ook balen'

De rappe klassiekerspecialist zou zijn seizoen volgende week zaterdag beginnen met de Omloop Het Nieuwsblad. Het is nog onduidelijk hoelang hij moet herstellen van zijn nieuwe blessure.

"In de eerste plaats is dit een domper voor Mike", zegt ploegleider Grischa Niermann. "Voor ons als team is het ook balen, want het is natuurlijk geen geheim dat we in de klassiekers ambities hebben. Gelukkig hebben we ook andere goede mannen om zijn gemis op te vangen."