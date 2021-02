Peter Sagan heeft zich maandag afgemeld voor Omloop Het Nieuwsblad (27 februari) en Kuurne-Brussel-Kuurne (28 februari). De drievoudig wereldkampioen raakte onlangs besmet met het coronavirus.

Sagan liep het virus op tijdens een trainingskamp op Gran Canaria. Ook zijn broer Juraj Sagan en ploeggenoot Erik Baska raakten besmet.

De drie renners van BORA-hansgrohe kregen een positieve uitslag van een PCR-test toen ze op 29 januari naar huis wilden vliegen. Daarop moesten zij in quarantaine en vertoonden ze milde symptomen van het virus.

De 31-jarige Sagan kampt daardoor met een trainingsachterstand. Het is nog onduidelijk wanneer de Slowaak wel aan het nieuwe seizoen kan beginnen.

Vier jaar geleden wist Sagan Kuurne-Brussel-Kuurne nog te winnen. Zowel in 2016 als in 2017 eindigde hij als tweede in de openingsklassieker de Omloop.

Vorige maand sprak Sagan de ambities uit om dit seizoen de grote voorjaarsklassiekers, Giro d'Italia, Tour de France en de Olympische Spelen te rijden.