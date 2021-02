Team DSM mikt volgende week in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) met name op dagsucces voor Cees Bol. De opvolger van wielerploeg Sunweb ziet in de eerste WorldTour-koers van het seizoen vier kansen voor de sprinter uit Alkmaar.

"We richten ons op dagsucces. En dan met name in de etappes waarin we een massasprint verwachten", zegt ploegleider Luke Roberts over de UAE Tour, die komende zondag van start gaat.

"Dat zijn er vier. Cees is onze man en we hebben een sterke trein om hem daarbij te helpen. Daarbij is de ervaren Nikias Arndt de man om het allemaal in goede banen te leiden."

De zevendaagse rittenkoers in de Emiraten telt naast de vier overwegend vlakke etappes ook een korte individuele tijdrit en twee ritten met een aankomst bergop, waar Thymen Arensman en de Brit Mark Donovan voor hun kans gaan.

Bol is samen met Arensman de Nederlandse vertegenwoordiging in de ploeg van DSM. De formatie bestaat verder uit de Deen Asbjørn Kragh Andersen, de Italiaan Alberto Dainese en de Duitser Florian Stork, een landgenoot van Arndt.

De Ronde van de VAE duurt van 21 tot en met 27 februari en kent een sterk deelnemersveld. Bol krijgt concurrentie van onder anderen topsprinters Sam Bennett en Caleb Ewan en verder doen er namen als Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Chris Froome mee.