Iván Sosa heeft zondag de Ronde van de Provence op zijn naam geschreven. De Colombiaan van INEOS Grenadiers zag zijn leidende positie in de slotrit van de Franse etappekoers niet meer in gevaar komen. Wout Poels eindigde als vierde.

In de vierde etappe over ruim 163 kilometer van Avignon naar Salon-de-Provence kregen de sprinters weer de kans. Een groepje met onder anderen Tony Gallopin probeerde in de finale nog weg te rijden uit het peloton, maar het trio werd op 2 kilometer van de finish weer ingerekend.

Vervolgens was Phil Bauhaus de sterkste in de massasprint. De Duitser hield Davide Ballerini van een derde ritzege af. De Italiaan schreef eerder deze week de eerste twee etappes in de Provence op zijn naam, maar moest nu genoegen nemen met de tweede plek. Nacer Bouhanni passeerde als derde de streep.

In het eindklassement bleef Sosa Julian Alaphilippe achttien seconden voor. De wereldkampioen sprokkelde in de slotrit nog wat bonificatieseconden bijeen en verdrong zo Egan Bernal van de tweede plek in het klassement.

Bernal, land- en ploeggenoot van Sosa, werd op negentien tellen derde en Poels eindigde op 39 seconden als vierde. Bauke Mollema moest zich op een kleine minuut tevredenstellen met de zesde plaats.

Sosa legde zaterdag de basis voor zijn eindzege. De 23-jarige renner, die eerder in zijn carrière tweemaal de Ronde van Burgos won, was toen de sterkste in de rit naar de Mont Ventoux. Poels werd in die rit knap vierde.