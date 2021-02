Ceylin del Carmen Alvarado heeft zondag in Brussel de laatste veldrit om de X2O-trofee gewonnen. De Europees kampioene glibberde op een ijzig sneeuwparcours rond de Vrije Universiteit van de Belgische hoofdstad naar de winst.

Denise Betsema eindigde op zes seconden als tweede en Manon Bakker werd derde, waardoor het podium volledig Nederlands was.

Lucinda Brand kwam op 37 seconden van Alvarado als vijfde over de finish en dat was net genoeg om eindklassement in deze wedstrijdenreeks op haar naam te schrijven.

De wereldkampioene hield vijf seconden over op Betsema. Alvarado moest genoegen nemen met de derde plaats in de stand van de X20-trofee.

Voor Brand was het haar zoveelste succes deze winter. Ze won ook de wereldbeker en de Superprestige. Het veroveren van de regenboogtrui in Oostende was haar absolute hoogtepunt.

Bij de mannen was er geen Nederlands succes. De zege ging naar de Belg Toon Aerts, die zijn landgenoten Quinten Hermans en Niels Vandeputte voor bleef. Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel was Lars van der Haar met een zevende plaats de beste Nederlander.