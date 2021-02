Iván Sosa heeft zaterdag de derde etappe in de Ronde van de Provence op zijn naam geschreven. De Colombiaan van INEOS Grenadiers kwam solo als eerste over de finish op de Mont Ventoux. Wout Poels eindigde knap als vierde.

Sosa bleef zijn land- en ploeggenoot Egan Bernal vijftien seconden voor. Julian Alaphilippe eindigde kort achter de Tour de France-winnaar van 2019 als derde en Poels passeerde op een kleine halve minuut de finish. Bauke Mollema werd zevende.

De 23-jarige Sosa boekte zijn twaalfde profzege in zijn carrière. Eerder won hij onder meer tweemaal de Ronde van Burgos.

In het algemeen klassement neemt Sosa de leiding over van de Italiaan Davide Ballerini, die de eerste twee ritten won. Hij heeft zo'n twintig seconden voorsprong op Bernal en Alaphilippe. Poels staat op 39 tellen vierde en Mollema op een kleine minuut vijfde.

De Ronde van de Provence wordt zondag afgesloten met een 163 kilometer lange heuvelachtige rit van Avignon naar Salon-de-Provence.

Poels blijft even in spoor Bernal en Alaphilippe

In de derde etappe reden zes renners lange tijd vooruit. Van dat sextet werd de Italiaan Nicola Bagioli vroeg op de bijna 10 kilometer lange slotklim als laatste vluchter ingerekend door de favorietengroep.

Op de legendarische Mont Ventoux bepaalde INEOS Grenadiers het tempo in het flink uitgedunde peloton. Halverwege de klim bleef een groep van zo'n twintig renners, onder wie Poels en Mollema, over.

Daaruit sprong Sosa op 4 kilometer van de finish weg en sloeg hij een gaatje. Alaphilippe ging even later in de achtervolging en aanvankelijk kon alleen Bernal in het wiel van de wereldkampioen blijven.

Poels vond vervolgens ook de aansluiting met de twee achtervolgers, maar het trio kon het gat met Sosa niet meer dichten. De klimmer van INEOS hield stand en kwam solo over de finish. Bernal en Alaphilippe reden in de slotkilometer nog weg bij Poels.