Het Britse anti-dopingbureau UKAD heeft vier jaar schorsing geëist tegen Richard Freeman. Hij wordt ervan verdacht de dopingregels te hebben geschonden in zijn periode als ploegarts van team Sky.

Freeman wordt volgens de BBC "het in bezit hebben van een verboden middel" en "het beïnvloeden van een dopingcontrole of een poging daartoe" ten laste gelegd. De Britse arts ontkent de beschuldigingen en heeft een hoorzitting aangevraagd.

Freeman zou dertig eenheden van het verboden middel testogel hebben besteld. Tussen 2009 en 2015 werkte de arts voor Team Sky, het huidige INEOS. Daarnaast was hij actief voor de Britse wielerbond.

Eerder kwam Freeman al in opspraak bij een onderzoek naar dopinggebruik van voormalig Tour de France-winnaar Bradley Wiggins. De Sky-renner kreeg in het Critérium du Dauphiné in 2011 een mysterieus medisch pakket toegestuurd.

Na veertien maanden onderzoek kon het UKAD onvoldoende bewijs vinden om een straf op te leggen aan Wiggins. Volgens Freeman gebruikte de renner een toegestane neusspray.