Davide Ballerini heeft vrijdag ook de tweede etappe in de Ronde van de Provence gewonnen. Wereldkampioen Julian Alaphilippe kwam in de finale ten val.

Astana-renner Alexander Vlasov ging met iets meer dan een kilometer te gaan onderuit en Alaphilippe kon de Rus niet ontwijken. De Fransman kwam uiteindelijk als honderdste op ruim 3.30 minuten achterstand op het oog zonder ernstige verwondingen over de streep.

Er deden zich in de slotfase meerdere valpartijen voor op het gladde wegdek. In de sprint ging de Amerikaan Matteo Jorgensen van Movistar onderuit, nadat hij tegen een toeschouwer die over de hekken leunde botste.

Ballerini, Alaphilippes teamgenoot bij Deceuninck-Quick-Step, werd niet door alle valpartijen gehinderd. De 26-jarige Italiaan ging de sprint die licht bergop liep van kop af aan en werd niet ingehaald.

Zijn landgenoot Giulio Ciccone van Trek-Segafredo werd op kleine achterstand tweede, de derde plaats was voor de Spanjaard Alex Aranburu van Astana. Bauke Mollema was op de tiende plek de beste Nederlander.

Ballerini behoudt door zijn zege de leiderstrui. Mollema staat met 25 seconden achterstand zevende.

Ronde van Provence duurt tot zondag

In de heuvelachtige etappe over 174 kilometer van Cassis naar Manosque in Zuid-Frankrijk ontstond al vroeg een kopgroep van vijf renners. Filippo Conca bleek van hen de sterkste, maar in zijn tweede koers als prof werd de 22-jarige Italiaan van Lotto Soudal op zo'n 15 kilometer voor de streep ingerekend.

De Ronde van de Provence duurt tot en met zondag. Zaterdag wordt de legendarische Mont Ventoux beklommen.