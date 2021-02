Julian Alaphilippe is op het nippertje een ritzege misgelopen in zijn eerste koers van het seizoen. In de eerste etappe van de Ronde van de Provence werd hij na een lange ontsnapping een kleine 2 kilometer voor de finish ingelopen door het peloton.

Alaphilippe trok nog de sprint aan in de straten van Six-Fours-les-Plages, maar de Fransman van Deceuninck-Quick-Step kon daarin geen rol van betekenis spelen. Zijn ploeggenoot Davide Ballerini schreef de openingsrit op zijn naam en is de eerste drager van de leiderstrui.

De Italiaan rekende in de laatste meters af met de Fransen Arnaud Démare (tweede) en Nacer Bouhanni (derde). Ide Schelling was de beste Nederlander met de zesde plaats. In de persoon van Bauke Mollema (25e) en Wout Poels (34e) eindigden er nog twee Nederlanders in de top vijftig.

De 28-jarige Alaphilippe liet zich direct zien in zijn eerste koers van het seizoen. De puncheur demarreerde op zo'n 70 kilometer van de streep en vormde lange tijd een kopgroep met de Italianen Giulio Ciccone en Gianni Moscon. Op zo'n 3 kilometer versnelde hij met Moscon, maar zij werden alsnog ingerekend door het peloton.

Alaphilippe is niet de enige prestigieuze deelnemer van de Ronde van de Provence. Ook enkelvoudig Tour-winnaar Egan Bernal doet mee aan de vierdaagse rittenkoers in Frankrijk. De renners bedwingen zaterdag onder meer de legendarische Mont Ventoux.

Alaphilippe behoort tot een van de beste renners van het peloton. De Fransman werd in september vorig jaar voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen. Tot dusver schreef hij vijf Tour-etappes op zijn naam. In 2019 droeg hij veertien dagen de gele trui, maar moest hij de eindzege laten aan Bernal.