De Vuelta a España begint op 14 augustus met een individuele tijdrit en wordt drie weken later ook afgesloten met een race tegen de klok, zo heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt bij de presentatie van het parcours.

De afgelopen jaren eindigde de Ronde van Spanje altijd met een sprintetappe in Madrid. Dit keer wacht de renners een individuele tijdrit van 33,7 kilometer naar Santiago de Compostella in het noordwesten van Spanje.

De eerste tijdrit van de Vuelta is een stuk korter dan het slotstuk van de laatste grote ronde van het jaar. De renners hoeven in de openingsrit slechts 8 kilometer af te leggen, met Burgos als start- en finishplaats.

Er staan in totaal zeven bergritten op het programma en er zijn 45 gecategoriseerde klimmetjes in het parcours opgenomen, waaronder drie van de buitencategorie. De eerste bergetappe volgt al op dag drie, als er een rit van 203 kilometer met aankomst bergop op het programma staat.

Het is tevens de enige rit in de Vuelta die over meer dan 200 kilometer gaat. Er zijn ook acht (relatief) vlakke etappes, waarin er kansen voor de sprinters liggen. Twee van die ritten hebben een aankomst op hoogte.

Vuelta heeft minder aanzien door Olympische Spelen

De Vuelta heeft dit jaar wat minder aanzien, doordat veel renners hun focus op de Olympische Spelen leggen. Daardoor zal Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic, die de laatste twee edities van de Ronde van Spanje won, zijn titel niet verdedigen.

Met onder anderen Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) en Tour de France-winnaar Tadej Pogacar (UEA Team Emirates) staan er nog wel een aantal fraaie namen aan de start.

De Vuelta begint op zaterdag 14 augustus en duurt tot en met zondag 5 september. Eerst worden nog de Giro d'Italia (8-30 mei) en de Tour de France (26 juni-18 juli) verreden.

