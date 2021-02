Arkéa-Samsic, de ploeg van oud-winnaar Nairo Quintana, mag niet deelnemen aan de Giro d'Italia. De Franse formatie greep woensdag naast een wildcard voor de Italiaanse rittenkoers.

De 31-jarige Quintana verruilde Movistar een jaar geleden voor Arkéa-Samsic, dat als UCI Proteam niet verzekerd is van een startbewijs voor de Giro, Tour de France en Vuelta a España.

De Giro-organisatie besloot de laatste drie wildcards woensdag te vergeven aan de Italiaanse ploegen Bardiani CSF Faizane, Eolo-Kometa en Vini Zabu en daarmee is het veld met negentien ploegen compleet.

Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, is als beste ploeg van het tweede niveau van 2020 zeker van een startbewijs voor de drie grote rondes.

Nairo Quintana en Tom Dumoulin tijdens de Giro van 2017. Nairo Quintana en Tom Dumoulin tijdens de Giro van 2017. Foto: ANP

Arkea-Samsic wel van start in Tirreno

Overigens reed Quintana de Giro al niet meer sinds hij in 2017 achter Tom Dumoulin als tweede eindigde. Drie jaar eerder pakte hij als debutant wel de eindzege. De Colombiaan won in 2016 ook al de Vuelta en werd twee keer tweede in de Tour (2013 en 2015). Afgelopen jaar was de Tour zijn enige grote ronde en daarin eindigde hij als zeventiende.

Arkea-Samsic mag dit jaar in Italië wel deelnemen aan de rittenkoers Tirreno-Adriatico en de klassiekers Strade Bianche en Milaan-San Remo.

De 104e editie van de Giro begint op 8 mei in Turijn en de laatste rit is op 30 mei. Vorig jaar won de Brit Tao Geoghegan Hart verrassend de roze trui en eindigde Wilco Kelderman als derde.