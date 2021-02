Tim Wellens heeft zondag de eindzege in de Ster van Bessegès veiliggesteld. De Belg verdedigde zijn leiderstrui met verve in de afsluitende tijdrit, die werd gewonnen door Filippo Ganna.

De 29-jarige Wellens koesterde in de aanloop naar de vijfde en laatste etappe van de Franse rittenkoers een voorsprong van 44 seconden op zijn naaste belager en landgenoot Edward Theuns, 46 seconden op de Deen Mads Würtz Schmidt en 48 seconden op de Pool Michal Kwiatkowski, zijn belangrijkste concurrent.

De individuele tijdrit in het Alès telde 11 kilometer, waarvan de laatste 3 kilometer bergop. Wellens sloot de race tegen de klok af in 15 minuten en 29 seconden - de vierde tijd - en dat was genoeg om de eindzege te pakken. Hij breidde zijn voorsprong op Kwiatkowski (15.34 minuten) zelfs nog iets uit.

Regerend wereldkampioen tijdrijden Ganna pakte zoals verwacht de zege door zijn tijdrit in precies 15 minuten af te leggen. De 24-jarige Italiaan schreef zaterdag al de vierde etappe op zijn naam na een fraaie solo.

Mollema eindigt tijdrit als zestiende

Het podium in de slotrit werd gecompleteerd door de Fransman Benjamin Thomas (tweede in 15.10) en de Engelsman Ethan Hayter (derde in 15.21). Achter Wellens eindigde de Fransman Christophe Laporte als vijfde (15.31).

In het eindklassement pakte Kwiatkowski de tweede plek achter Wellens en steeg de Duitser Nils Politt naar de derde stek. De Ster van Bessèges maakt geen deel uit van de WorldTour, maar kende vanwege de vele afgelaste koersen een veel sterker deelnemersveld dan normaal.

Bauke Mollema maakte in de meerdaagse wielerwedstrijd zijn rentree, nadat hij vorig jaar tijdens de Tour de France bij een val een gecompliceerde polsbreuk had opgelopen. De Groninger klokte in de afsluitende tijdrit de zestiende tijd (15.51).