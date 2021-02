Ceylin del Carmen Alvardo heeft zondag de Krawatencross in het Vlaamse Lille gewonnen. De wereldkampioen van 2020 klopte in de eindsprint Lucinda Brand, die vorige week de regenboogtrui veroverde. Bij de mannen won Laurens Sweeck voor de tweede dag op rij.

De cross in Lille was de voorlaatste wedstrijd in de X2O Badkamers-trofee. Alle zes voorgaande veldritten in dat kampioenschap werden bij de vrouwen gewonnen door Nederlandse renners.

De Belgische Sanne Cant probeerde aan die hegemonie een einde te maken en koos al vroeg de aanval. Wereldkampioene Brand, Alvarado en Denise Betsema wisten met veel moeite bij haar aan te sluiten.

Op het besneeuwde parcours deden zich heel wat valpartijen voor, waardoor niemand echt weg kon komen. In de laatste ronde plaatste Brand een beslissende versnelling op het zand en kon alleen Alvarado aansluiten. Cant kreeg een lekke band en Betsema moest door een foutje een gat laten.

Na een lange sprint kwam de 22-jarige Alvarado vlak voor Brand als eerste over de finish. Betsema liet Cant achter zich en zorgde voor een geheel Nederlands podium.

Het podium bij de vrouwen met van links naar rechts Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema. Het podium bij de vrouwen met van links naar rechts Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema. Foto: ANP

Sweeck boekt tweede zege op rij

Bij de mannen soleerde Sweeck naar de overwinning. De Belg, die zaterdag ook al de sterkste was bij de Superprestige-cross in Middelkerke, bleef zijn landgenoot Michael Vanthourenhout negen seconden voor. Nederlander Corné van Kessel werd op veertien tellen derde.

Sweeck reed in de tweede ronde weg bij de concurrentie en bleef de daaropvolgende vijf ronden alleen vooruit. Van Kessel lag lange tijd tweede, maar werd in de slotfase nog gepasseerd door Vanthourenhout. Grote namen als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock ontbraken op de startlijst.

In het klassement om de X2O Badkamers-trofee verstevigde Eli Iserbyt zijn leidende positie door in Lille als vierde te eindigen. De Europees kampioen uit België heeft nu ruim drie minuten voorsprong op nummer twee Toon Aerts, die zesde werd in de Krawatencross.

De laatste veldrit om de X2O Badkamers-trofee vindt volgende week zondag plaats in Brussel.