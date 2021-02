Tim Wellens heeft vrijdag een dubbelslag geslagen in de Ster van Bessèges. De Belgische renner van Lotto Soudal won de derde etappe en pakte tevens de leiding in het algemeen klassement.

Wellens had de zege in de heuvelachtige rit over 155 kilometer met start en aankomst in Bess`èges te danken aan een fraaie solo. Hij demarreerde op de laatste afdaling en reed vervolgens de laatste 15 kilometer alleen naar de finish.

Zijn landgenoot Edward Theuns was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton en legde op 37 seconden achterstand van Wellens beslag op de tweede plaats. De Deen Mads Würtz Schmidt completeerde het podium.

Wellens neemt de leiding in het algemeen klassement over van de Fransman Christian Laporte, de winnaar van de eerste etappe. Hij heeft 44 seconden voorsprong op zijn naaste achtervolger Theuns.

Bernal, Thomas en Mollema op startlijst

De Ster van Bessèges is een relatief kleine koers, waarin normaal gesproken vooral Franse ploegen zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Dit jaar waren er veel meer teams geïnteresseerd om mee te doen, omdat bijna alle wedstrijden in januari en begin februari vanwege de coronacrisis zijn afgelast.

Op de startlijst prijken de namen van onder anderen voormalig Tour de France-winnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Vincenzo Nibali, olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Bauke Mollema en Niki Terpstra.

Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step wilden ook in actie komen in de eerste Europese rittenkoers van 2021, maar zij kregen geen startbewijs. In een koers van het niveau van de Ster van Bessèges mogen namelijk maximaal elf WorldTour-teams hun opwachting maken.

De Ster van Bessèges duurt nog tot en met zondag. Zaterdag staat er opnieuw een heuvelachtige rit over 152 kilometer van Rousson naar Saint-Siffret op het programma en zondag een tijdrit van 11 kilometer door Alès.