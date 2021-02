De ploegen Total Direct Energie, Arkéa-Samsic en B&B Hotels mogen komende zomer weer meedoen aan de Tour de France. De drie Franse teams hebben net als vorig jaar een wildcard ontvangen van de organisatie. Tevens besloot de internationale wielerunie UCI in alle drie de grote rondes een extra team toe te laten.

De verdeling van de wildcards betekent goed nieuws voor Niki Terpstra. De Nederlander rijdt voor Total Direct Energie, al werd hij vorig jaar niet opgenomen in de Tour-selectie. Naast Terpstra rijdt onder anderen Edvald Boasson Hagen voor de Franse formatie, die sinds 2011 - voorheen Europcar - onafgebroken aanwezig is in de Tour.

Arkéa-Samsic heeft met Nairo Quintana en Warren Barguil twee troeven voor het algemeen klassement. Ook sprinter Nacer Bouhanni en de Nederlander Bram Welten staan onder contract bij de ploeg, die sinds 2014 - eerder onder de naam Fortuneo - telkens present was in de Franse wielerronde.

Pierre Rolland is de bekendste renner van B&B Hotels. Er zijn geen Nederlanders actief bij de ploeg die pas sinds 2018 bestaat.

Alle negentien WorldTour-ploegen waren al verzekerd van deelname aan de Tour. Jumbo-Visma wil met Steven Kruijswijk en Primoz Roglic een gooi doen naar de eindzege.

Drie grote rondes mogen extra wildcard uitdelen

Ook Alpecin-Fenix was al zeker van een startbewijs. De ploeg van Mathieu van der Poel moet als beste procontinentale ploeg van 2020 verplicht uitgenodigd worden voor elke WorldTour-wedstrijd en liet al weten de Tour, Giro d'Italia en Vuelta a España graag te willen rijden.

De Tour de France gaat op 26 juni van start in Brest. 'La Grande Boucle' eindigt drie weken later (18 juli) traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.

Eerder op donderdag maakte de UCI bekend dat de Tour, Giro en Vuelta dit jaar een extra wildcard mogen uitdelen. Dat betekent dat de organisatoren van de drie grote wielerrondes dit jaar 23 in plaats van 22 ploegen mogen uitnodigen, maar ze zijn niet verplicht dat te doen.

Het besluit werd genomen om ploegen die zwaar getroffen worden door de coronapandemie een extra kans te geven. De regelwijziging geldt alleen voor dit jaar.