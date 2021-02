Timothy Dupont heeft donderdag de tweede rit van de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De Belg was in de Franse etappekoers de sterkste in de sprint, nadat de finale werd ontsierd door enkele valpartijen.

Dupont bleef in een sprint van een kleine groep de Fransman Pierre Barbier (tweede) en de Italiaan Giacomo Nizzolo (derde) voor. De 33-jarige renner van de procontinentale ploeg Bingoal-Wallonie Bruxelles boekte zijn eerste zege in circa anderhalf jaar.

De tweede etappe leidde het peloton over 154 relatief vlakke kilometers van Saint-Geniès naar La Calmette. Vijf renners gingen al vroeg op avontuur en bleven vrijwel de hele dag vooruit. Op 10 kilometer van de finish werd de Belg Ludovic Robeet als laatste vluchter ingerekend.

De laatste kilometers van de rit waren bijzonder chaotisch. Op 3 kilometer van de meet ontstond de eerste valpartij en even later gingen op een rotonde op zo'n 500 meter van de finish opnieuw meerdere renners tegen de vlakte. Nacer Bouhanni en Nizzolo kwamen in de sprint te vroeg op kop, waarna Dupont profiteerde.

In het algemeen klassement behoudt Christophe Laporte de leiding. De Fransman, die woensdag de openingsrit won, heeft twee seconden voorsprong op nummer twee Dupont. Bouhanni staat op vier tellen derde.

Bernal, Thomas en Mollema op startlijst

De Ster van Bessèges is een relatief kleine koers, waarin normaal gesproken vooral Franse ploegen zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Dit jaar waren er veel meer teams geïnteresseerd om mee te doen, omdat bijna alle wedstrijden in januari en begin februari vanwege de coronacrisis zijn afgelast.

Op de startlijst prijken de namen van onder anderen voormalig Tour-winnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Vincenzo Nibali, olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Bauke Mollema en Niki Terpstra.

Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step wilden ook meedoen aan de eerste Europese rittenkoers van 2021, maar zij kregen geen startbewijs. In een koers van het niveau van de Ster van Bessèges mogen namelijk maximaal elf WorldTour-teams meedoen.

De Ster van Bessèges gaat vrijdag verder met een heuvelachtige etappe van en naar Bessèges. De koers eindigt zondag met een tijdrit.