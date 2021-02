De Giro d'Italia gaat dit jaar van start in Turijn, zo heeft organisator RCS donderdag bekendgemaakt. De eerste etappe is op 8 mei een tijdrit van 9 kilometer door de Italiaanse stad.

De chronorace kent een vlak parcours. De renners openen bij de Piazza Castello en finishen bij de kerk Gran Madre di Dio. Het is de derde keer dat Turijn de start van de Giro organiseert. Eerder gebeurde dat in 1961 en 2011.

Ook de tweede (over 173 kilometer van Stupinigi naar Novara) en de derde etappe (over 187 kilometer van Biella naar Canale) worden in de Noord-Italiaanse regio Piëmont verreden. De tweede rit lijkt weggelegd voor de sprinters en de derde rit heeft een heuvelachtige finale door de Apennijnen.

In de slotweek keert de Giro terug in Piëmont. De negentiende etappe eindigt bovenop de Alpe di Mera in Valsesia, een beklimming die nog niet eerder diende als aankomst in de Giro. De twinitigste etappe begint dan weer in Verbania.

De 104e editie van de Giro duurt van 8 tot en met 30 mei. De rest van het parcours brengt RCS op een later moment naar buiten.

Tao Geoghegan Hart verraste vorig jaar door de Giro-titel te veroveren, maar hij zal die niet verdedigen. De 25-jarige Engelsman van INEOS Grenadiers geeft de voorkeur aan het rijden van de Tour de France.