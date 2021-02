INEOS Grenadiers heeft Geraint Thomas, Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart geselecteerd voor de komende Tour de France. Egan Bernal focust zich op de Giro d'Italia, maar zou daarna ook nog aan de start van de Tour kunnen verschijnen.

"We hebben onszelf afgevraagd of we alle toprenners in de Tour wilden opstellen of dat we ze moesten verspreiden over de drie grote rondes. Ik denk dat dit een mooie balans is", zegt teambaas Dave Brailsford van INEOS tegen Cyclingnews.

"Dat we de Tour van vorig jaar niet gewonnen hebben en nu de uitdagers zijn, geeft ons de vrijheid om anders te denken. We kunnen met een nieuwe, creatieve strategie komen om de wedstrijd te winnen."

Thomas won de Tour in 2018 en werd in 2019 tweede achter Bernal. De 34-jarige Welshman viel vorig jaar vanwege een vormdip buiten de Tour-selectie en moest even later na een sterke start opgeven in de Giro.

Geoghegan Hart zal debuteren in de Tour. De 25-jarige Engelsman verraste vorig jaar met de eindzege in de Giro. Carapaz eindigde vorig jaar als dertiende in zijn eerste Tour. De 27-jarige Ecuadoraan won in 2019 de Giro en werd vorig jaar tweede in de Vuelta a España.

Egan Bernal en Geraint Thomas omhelzen elkaar na de Tour-winst van eerstgenoemde in 2019. Egan Bernal en Geraint Thomas omhelzen elkaar na de Tour-winst van eerstgenoemde in 2019. Foto: Pro Shots

'Het gaat weer goed met de rug van Bernal'

Bernal reed nog nooit een andere grote ronde dan de Tour. De 24-jarige Colombiaan was dus de beste in 2019 en moest vorig jaar opgeven door een slepende rugblessure. INEOS beslist na de Giro of Bernal in actie komt in de Tour of de Vuelta.

"Het gaat weer goed met zijn rug, maar het was geen gemakkelijk seizoen. Toen hij bij onze ploeg kwam, was er altijd een lach en genoot hij van de sport. Het belangrijkste is dat hij die lach en het plezier terugvindt, dan komen de prestaties vanzelf weer", aldus Brailsford.

Naast Thomas, Geoghegan Hart en Carapaz staan Richie Porte, Laurens De Plus, Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, Luke Rowe en Rohan Dennis op de shortlist van INEOS voor de Tour. De onlangs aangetrokken ronderenner Adam Yates wordt de kopman in de Vuelta.

De Tour staat van 26 juni tot en met 18 juli op het programma. De Giro wordt van 8 tot en met 30 mei afgewerkt en de Vuelta van 14 augustus tot en met 5 september. Het nieuwe wielerseizoen begon dinsdag eigenlijk echt, met de eerste etappe van de sterk bezette Ster van Bessèges.