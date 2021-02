Christophe Laporte heeft woensdag de eerste etappe van de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De Franse sprinter was op de openingsdag van de sterk bezette koers in eigen land de sterkste op een lastige aankomst.

In de laatste 600 meter van de rit van 141 kilometer met start en finish in Bellegarde ging het gemiddeld met ruim 6 procent omhoog. Nacer Bouhanni probeerde het met een vroege aanval, maar hij verraste Laporte niet.

De kopman van Cofidis, twee jaar geleden eindwinnaar in de Ster van Bessèges, verwees Bouhanni naar de tweede plek. Voormalig wereldkampioen Mads Pedersen werd derde, Giacomo Nizzolo en Michal Kwiatkowski maakten de top vijf vol. Danny van Poppel was op de tiende plaats de beste Nederlander.

De Fransen Alexandre Delettre en Louis Louvet en de Belg Tom Paquot waren de vluchters van de dag. Het trio werd op een kleine 10 kilometer van de streep ingelopen. Vlak daarna was er een haast onvermijdelijke valpartij, waardoor een uitgedund peloton op weg ging naar de sprint. Laporte ontweek alle problemen en boekte voor de vierde keer in zijn carrière een ritzege in Ster van Bessèges.

Veel grote namen op startlijst

De Ster van Bessèges is een relatief kleine koers, waarin normaal gesproken vooral Franse ploegen zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Dit jaar was er bij veel meer teams interesse in deelname, omdat door de coronacrisis bijna alle races in januari en begin februari zijn afgelast of verplaatst.

Op de startlijst staan daardoor onder meer voormalig Tour-winnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Vincenzo Nibali. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Rigoberto Urán, Bauke Mollema en Niki Terpstra zijn enkele andere grote namen die meedoen aan de eerste Europese rittenkoers van 2021.

Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step wilden ook rijden in Frankrijk, maar kregen geen startbewijs. In een koers van het niveau van de Ster van Bessèges mogen namelijk maximaal elf WorldTour-teams meedoen.

De komende dagen zijn er twee overwegend vlakke ritten en één heuvelachtige etappe. De wedstrijd eindigt zondag met een tijdrit.