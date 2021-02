Leo van Vliet gaat er vooralsnog van uit dat de Amstel Gold Race dit jaar wel kan worden verreden. De koersdirecteur mikt daarbij op een wedstrijd over een compact parcours van zo'n 18 kilometer.

De ronde zal vergelijkbaar zijn met de alternatieve route die voor 10 oktober van het afgelopen jaar was voorzien. Uiteindelijk ging de Limburgse voorjaarsklassieker ook op die datum niet door.

"We zijn druk bezig lijntjes te leggen met alle instanties om niet voor verrassingen komen te staan", zegt Van Vliet, die afgelopen najaar zag hoe in België wel gewoon gekoerst werd.

Probleem was de aanwezigheid van bewoners en bedrijven langs het parcours dat over de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg leidt. Twee weken voordat de klassieker uit de WorldTour afgelopen najaar alsnog zou worden gehouden, kwam er een publieksverbod bij sportwedstrijden. Van Vliet kon niet garanderen dat omwonenden en bezoekers van bijvoorbeeld hotels ter plekke binnen zouden blijven.

"We moeten er nu voor zorgen dat we niet tot het laatste moment wachten om bijvoorbeeld te weten wat de burgemeesters en andere lokale instanties ervan vinden. We gaan in ieder geval voor een wedstrijd op een parcours dat makkelijk af te sluiten is voor bezoekers van buiten. Er zal geen sprake zijn van een VIP-dorp of iets dergelijks."

Mathieu van der Poel geldt nog altijd als de laatste winnaar van de Amstel Gold Race. Foto: Pro Shots

'Goed communiceren naar alle omwonenden'

De omwonenden zijn in totaal ongeveer duizend mensen. Er zijn ook enkele vakantieparken, hotels en restaurants langs het parcours.

Van Vliet: "Die hebben we vorig jaar al benaderd en ze waren toen heel positief en meegaand. We proberen nu ook naar alle omwonenden zo goed mogelijk te communiceren."

De Amstel Gold Race, zowel voor de mannen als de vrouwen, wordt op zondag 18 april verreden. Vorig jaar kon de koers in het voorjaar niet worden gehouden, nadat het coronavirus de hele sport had stilgelegd.