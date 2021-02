Wout van Aert baalde zondag van zijn tweede plek bij het WK veldrijden. De drievoudig wereldkampioen verloor na een lekke band de koppositie aan Mathieu van der Poel en kon het gat met zijn grote rivaal in het tweede deel van de koers in Oostende niet meer dichten.

"Ik ben een beetje teleurgesteld in mezelf", zei de 26-jarige Van Aert na de zware zandcross aan de Belgische kust tegen Sporza. "Ik heb niet teruggevochten zoals ik normaal wel altijd kan. Na die lekke band zakte de moraal in mijn schoenen."

De Belg kende een uitstekende start bij het WK in eigen land. Mede door een valpartij van Van der Poel had hij na twee van de acht rondes een voorsprong van ruim vijftien seconden op de Nederlander, maar die marge verdween volledig toen hij een flink stuk op een lekke voorband moest rijden.

Van der Poel ging op en over Van Aert en liep in het vervolg van de koers alleen maar verder uit. Op de streep was het verschil 37 seconden.

"Die lekke band kostte me wel een halve minuut. Het is niet dat ik daarna mijn kop heb laten hangen, maar ik kon op de een of andere manier niet meer door die muur heen gaan", aldus Van Aert. "Er brak mentaal iets. Dat is niet mijn gewoonte, dus daar baal ik vooral van."

'Je kon zien dat ik in supervorm was'

Van der Poel werd voor het derde jaar op rij en voor de vierde keer in totaal wereldkampioen veldrijden. Van Aert, die voor de derde keer zilver pakte, vond deze winter weer de aansluiting met de kopman van Alpecin-Fenix, versloeg hem drie keer en begon vol vertrouwen aan de belangrijkste cross van het seizoen.

"Ik denk dat je vandaag in de eerste twee rondes ook wel hebt kunnen zien dat ik in supervorm was", zei Van Aert. "Maar die lekke band kostte veel kracht en om een WK te winnen, moet alles meezitten. Mathieu en ik zijn nu eenmaal aan elkaar gewaagd. Ik kwam nog één keer wat dichter bij hem, maar daarna ontplofte ik."

De renner van Jumbo-Visma benadrukte dat Van der Poel de verdiende wereldkampioen is. "Hij heeft in de tweede helft heel sterk gereden, ik kwam geen meter dichterbij. Dus daar heb ik natuurlijk niks op aan te merken."

Van Aert gaat zich na een korte rustperiode richten op het wegseizoen. Zijn eerste wedstrijd is Strade Bianche op 6 maart. Vorig jaar won hij die Italiaanse klassieker.