Mathieu Van der Poel erkende zondag na het WK veldrijden in Oostende dat een lekke band voor Wout van Aert een cruciaal moment was op weg naar titelprolongatie, maar hij had ook het idee dat hij zonder die pech voor zijn rivaal voor de vierde keer wereldkampioen was geworden.

"Die lekke band was natuurlijk een gelukje voor mij, want daardoor kon ik zonder al te veel extra inspanning terugkomen bij Wout", zei Van der Poel in een eerste reactie.

"Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat de koers al voorbij was. Ik voelde dat ik elke ronde beter werd en in het tweede deel van de wedstrijd heb ik laten zien dat ik ook zonder die lekke band het gat had kunnen dichten. Als was het dan waarschijnlijk wel een spannendere strijd geworden."

Van Aert begon uitstekend aan de Belgische kust en had mede door een val van de 26-jarige Van der Poel na twee van de acht rondes een voorsprong van vijftien seconden op de Nederlander.

In de derde ronde kreeg de Belgische kopman een lekke band, waardoor Van der Poel snel kon terugkomen en zelfs direct een gaatje kon slaan. In het tweede deel van de koers was de titelverdediger duidelijk de sterkste en op de streep had hij een voorsprong van 37 seconden op Van Aert.

"Deze titel betekent veel voor mij", aldus Van der Poel, die eerder in 2015, 2019 en 2020 kampioen werd. "Toch voelt het een beetje vreemd, het is niet echt een WK, zonder publiek, familie en vrienden langs de kant. Maar zodra ik die regenboogtrui heb, krijg ik waarschijnlijk wel het gevoel dat ik wereldkampioen ben."

Van der Poel reed door de zee om af te koelen

Helemaal probleemloos was het zeker niet voor Van der Poel, want hij brak zijn zadel bij de valpartij in de tweede ronde. "Ik wilde alleen niet direct van fiets wisselen, omdat ik dan vijf seconden zou verliezen op Wout.

Bovendien had de Nederlander het vrij warm tijdens de race, hoewel het in Oostende rond het vriespunt was. "Ik draag altijd beenwarmers als het kouder dan 5 graden is, maar nu reed ik soms expres door het zeewater om wat af te koelen."

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt vond dat Van der Poel zondag maar weer eens aantoonde dat hij ook mentaal steeds sterker wordt.

"Van Aert startte sterk en het zag er even slecht uit. Waar Mathieu vroeger het kopje sneller liet hangen, toonde hij veerkracht. Al scheelde het natuurlijk ook dat Van Aert lek reed."