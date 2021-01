Mathieu van der Poel heeft zondag voor de vierde keer in zijn carrière en voor het derde jaar op rij de wereldtitel in het veldrijden gewonnen. De 26-jarige Nederlander rekende in een zware zandcross in het Belgische Oostende af met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert.

De beslissing viel in de derde van in totaal acht rondes, toen koploper Van Aert door een lekke band veel tijd verloor. Van der Poel, die een ronde eerder zelf nog gevallen was, sloeg een gaatje met de Belg en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Op de streep was het verschil tussen de nummer één en twee 37 seconden. De Belg Toon Aerts eindigde op 1 minuut en 24 seconden als derde, vlak voor de Brit Tom Pidcock.

Sinds 2015 ging de wereldtitel veldrijden altijd naar Van der Poel of Van Aert. De Nederlander was de beste in 2015, 2019, 2020 en 2021, en de Belg veroverde de titel in 2016, 2017 en 2018.

Het record voor meeste wereldtitels is stevig in handen van Erik De Vlaeminck. De Belg werd in de jaren zestig en zeventig liefst zeven keer wereldkampioen.

Door de winst van Van der Poel gingen alle wereldtitels in Oostende naar Nederland. Zaterdag pakten Lucinda Brand (elite vrouwen) en Pim Ronhaar (beloften mannen) al goud en zondag kwam daar nog een overwinning van Fem van Empel (beloften vrouwen) bij.

Van der Poel was de sterkste aan de Belgische kust Van der Poel was de sterkste aan de Belgische kust Foto: ANP

Vanaf de start een strijd tussen Van der Poel en Van Aert

Zoals verwacht sloegen Van der Poel en Van Aert vrijwel direct na de start een gat met de concurrentie. Na de eerste ronde van 2,9 kilometer hadden de twee rivalen al een voorsprong van veertien seconden op een groepje met vooral Belgen.

In de tweede omloop leek het mis te gaan voor Van der Poel. De Nederlander maakte eerst een klein foutje in het zand, waardoor hij even van zijn fiets af moest, en ging daarna op het stuk over het gladde gras van de paardenrenbaan over de kop in een bocht.

Van Aert profiteerde en pakte een voorsprong van vijftien seconden, maar een ronde later kreeg hij zelf te maken met pech. Door een lekke voorband kon Van der Poel terugkomen en direct de leiding overnemen. Halverwege was het verschil acht seconden in het voordeel van de titelverdediger.

Van Aert kreeg in het tweede deel van de koers steeds meer moeite met de cruciale passage op het strand aan de Noordzee, terwijl Van der Poel de goede lijnen koos en amper hoefde te lopen door het zware zand. De Nederlander reed seconde voor seconde verder weg bij de Belgische kopman en heeft nu één wereldtitel meer dan Van Aert.