Fem van Empel heeft zich zondag tot wereldkampioene veldrijden gekroond bij de beloften. Het achttienjarige talent zorgde al voor het derde Nederlandse goud bij de wedstrijden in het Belgische Oostende.

Van Empel maakte in de laatste ronde het verschil op het zware parcours. Haar landgenote Anniek van Alphen werd tweede en de Hongaarse Kata Blanka Vas pakte het brons. Inge van der Heijden moest genoegen nemen met de vierde plek.

Zaterdag zorgde Pim Ronhaar bij de beloften al voor het eerste Nederlandse succes van dit weekend en later op de dag veroverde de in vorm verkerende Lucinda Brand de wereldtitel bij de vrouwen. De podiumplaatsen van Van Empel en Van Alphen betekenen dat zeven van de negen vergeven medailles in Oostende nu naar Nederland zijn gegaan.

Mogelijk komt er zondag nog een vierde gouden medaille bij voor Nederland, wanneer de mannen om de regenboogtrui strijden. Mathieu van der Poel is samen met zijn Belgische rivaal Wout van Aert de topfavoriet voor de titel.

De strijd bij de mannen begint zondag om 15.10 uur. De Nederlandse ploeg bestaat naast Van der Poel uit zijn broer David van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel en Joris Nieuwenhuis.