Lucinda Brand is dolgelukkig dat ze zich wereldkampioene veldrijden mag noemen. De 31-jarige Nederlandse bekroonde zaterdag een sterk seizoen door als eerste over de streep te komen op het zware parcours in het Belgische Oostende.

"Eindelijk. Na zo'n goed seizoen is het supertof dat ik deze prijs ook mee naar huis kan nemen", zei Brand, die het podium deelde met Annemarie Worst (tweede) en Denise Betsema (derde), tegen de NOS.

Brand kende tot zaterdag al een uitstekend seizoen, waarin ze elf overwinningen boekte. Op WK's kwam ze met een tweede plek in 2019, derde plaatsen in 2018 en 2020 en een vierde plek in 2017 al meerdere keren in de buurt van de wereldtitel.

"Ik ben al een tijdje volle bak aan het trainen en mijn techniek aan het bijschaven. Ik heb al een paar keer dichtbij gezeten", zei ze. "Ik had al zo'n goed en sterk seizoen en dan is het geweldig dat ik nu eindelijk de mooiste trui van het peloton mag dragen."

Betsema nam vroeg in de koers een flinke voorsprong op haar concurrenten, maar Brand liet zich daar niet door van de wijs brengen. Ze wist dat ze nog altijd alle kans had op de wereldtitel.

"Ik had bij de race voor de jongens al gezien dat je nooit moest opgeven en erin moest blijven geloven. Ik probeer op mezelf te focussen en in gedachten te houden dat iedereen een keer een slechte passage kon hebben in het zand. Ik ben blij dat dat goed uitpakte."

Van links naar rechts: Annemarie Worst, Lucinda Brand en Denise Betsema. Van links naar rechts: Annemarie Worst, Lucinda Brand en Denise Betsema. Foto: ANP

Betsema: 'Mijn kans komt vast nog wel'

De 28-jarige Betsema baalde ervan dat ze haar vroeg opgebouwde voorsprong in Oostende zag verdwijnen. Mede vanwege wat pijn in haar knie kan ze er echter mee leven dat ze uiteindelijk derde werd.

"Het schoot wel even door mijn hoofd dat ik zou kunnen winnen, maar ik merkte al snel dat ze best wel dichtbij kwamen en toen was het aanklampen. Ik ben eigenlijk al heel blij om op het podium te staan. Dit is mijn eerste medaille bij het WK. Mijn kans komt vast nog wel een keer."

Zondag is het in Oostende de beurt aan de mannen, waarbij de strijd zeer waarschijnlijk tussen titelverdediger Mathieu van der Poel en Wout van Aert zal gaan. Beide rivalen jagen op hun vierde regenboogtrui.