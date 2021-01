Lucinda Brand heeft zaterdag in Oostende de wereldtitel veldrijden bij de elitevrouwen voor zich opgeëist. Annemarie Worst en Denise Betsema bevestigden de Nederlandse dominantie aan de Belgische kust door beslag te leggen op het zilver en brons.

Voor de 31-jarige Brand is het de eerste keer dat ze wereldkampioene veldrijden wordt. Ze treedt met haar wereldtitel in de voetsporen van Ceylin del Carmen Alvarado (2020), Thalita de Jong (2016), Marianne Vos (2006, 2009-2014) en Daphny van den Brand (2003) als Nederlandse wereldkampioene.

De Nederlandse vrouwen domineerden de koers aan de zeer winderige Belgische kust. Naast het volledige oranje podium was de Amerikaanse Clara Honsinger op plek vier de eerste niet-Nederlandse die over de streep kwam. Met Yara Kastelijn (vijfde) en Alvarado (zesde) eindigden er maar liefst vijf Nederlandse vrouwen in de top zes.

Titelverdediger Alvarado nam op het strand van Oostende direct na de start de leiding, maar verspeelde die door een valpartij in de eerste bocht. Betsema profiteerde en zette de concurrentie al snel op grote achterstand. In de tweede ronde bleef ze echter even vastzitten in het zand en werd ze bijgehaald door Brand en Worst.

Worst raakte door een van de vele valpartijen op het loodzware parcours even achterop, maar haakte toch weer aan bij Betsema en Brand. Het Nederlandse trio ging gezamenlijk de laatste ronde ronde in.

Betsema moest Brand en Worst daarin al snel laten gaan. Na de zoveelste valpartij van Worst, na licht contact met Brand in een bocht, kwam Brand alleen aan kop en reed ze onbedreigd naar haar eerste wereldtitel.

Lucinda Brand, Denise Betsema en Annemarie Worst in actie op het zware WK-parcours in Oostende. Lucinda Brand, Denise Betsema en Annemarie Worst in actie op het zware WK-parcours in Oostende. Foto: ANP

Tweede wereldtitel van de dag voor Nederland

Eerder op de dag eiste Pim Ronhaar bij de beloften ook de wereldtitel op namens Nederland, terwijl titelverdediger Ryan Kamp beslag legde op het zilver.

Zondag strijden de elitemannen om de wereldtitel in Oostende. Mathieu van der Poel en zijn Belgische rivaal Wout van Aert zijn de topfavorieten. Beiden jagen op hun vierde wereldtitel veldrijden.