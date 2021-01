Pim Ronhaar heeft zaterdag de wereldtitel veldrijden bij de beloften veroverd. De negentienjarige Nederlander verwees titelverdediger Ryan Kamp naar de tweede plaats in Oostende.

Kamp was vorig jaar de beste bij de beloften, maar moest op het zandparcours aan de Belgische kust op de streep acht seconden toegeven op de een jaar jongere Ronhaar, die zich voor het eerst tot wereldkampioen kroonde.

De Belg Timo Kielich pakte ondanks een valpartij in de slotfase op veertien seconden van Ronhaar de bronzen medaille. Met Mees Hendrikx (zesde) en Tim van Dijke (tiende) stonden er in totaal vier Nederlanders in de top tien.

Het gehele veld bleef in de eerste twee rondes dicht bij elkaar, waarna Ronhaar in de derde ronde een gaatje sloeg. Hoewel zijn voorsprong op Kamp, Kielich en Emiel Verstrynge nooit groter was dan een seconde of tien, kon Ronhaar in de laatste ronde comfortabel naar de finish rijden.

Later op zaterdag strijden de elitevrouwen vanaf 15.10 uur in het zand van Oostende om de wereldtitel. Met titelverdedigster Ceylin del Carmen Alvarado, wereldbekerwinnares Lucinda Brand en zandspecialiste Denise Betsema heeft Nederland de drie grootste kanshebbers in de gelederen.

Zondag is het de beurt aan de mannen, bij wie de strijd hoogstwaarschijnlijk tussen Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert gaat.