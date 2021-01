Wielerfans hopen zondag bij het WK veldrijden in Oostende op wederom een historisch duel tussen drievoudig wereldkampioenen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Het atypische parcours, dat deels over het strand voert, lijkt in het voordeel van Van Aert, al heeft Van der Poel daar geen boodschap aan.

Het Belgisch kampioenschap van vier jaar geleden werd deze week opeens weer heel actueel, in ieder geval bij onze zuiderburen. Die titelstrijd was immers ook in Oostende en Van Aert boekte toen een van de meest imponerende zeges uit zijn crosscarrière.

"Ik heb me in 2017 echt geamuseerd", zei de wereldkampioen van 2016, 2017 en 2018 vrijdag tegen Sporza. "Dit parcours ligt me. Ik rijd graag in het zand en ben dus heel gemotiveerd."

Zand is er genoeg op het bijzondere WK-parcours aan de Belgische kust. Het rondje van 2,9 kilometer (bekijk hier een video van het parcours) begint op het gras van de Wellingtonrenbaan, maar al vrij snel gaan de renners via een hoge en steile brug naar het strand aan de Noordzee. Met in totaal 580 meter aan zand is dat het zwaartepunt van het parcours. In het tweede deel is het vooral draaien en keren op het gras van de hippodroom.

"Het is een heel aparte ronde", aldus de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt tegen persbureau ANP. "Een parcours als dit hebben we eigenlijk nooit eerder gehad. Het wordt zwaar, maar daar houden onze renners van. We hebben in het verleden ook parcoursen gehad die niet WK-waardig waren, maar hier weet je zeker dat de sterkste gaat winnen. Zeker op het strand komt het op vermogen aan. Dat stuk is cruciaal en de plek om het verschil te maken."

De veldrijders rijden vlak langs de zee in Oostende. De veldrijders rijden vlak langs de zee in Oostende. Foto: ANP

Van der Poel aangenaam verrast door parcours

In de Belgische ploeg was er vrijdag na de verkenning een eensluidende conclusie: Van Aert gaat op dit parcours wereldkampioen worden. Van der Poel heeft die voorspellingen natuurlijk ook gehoord, maar de wereldkampioen van 2015, 2019 en 2020 slaat er geen acht op. "Vroeger zou ik daar misschien van wakker hebben gelegen, nu niet meer", zei hij vrijdag tegen Sporza.

De 26-jarige Nederlander houdt zelf ook wel van "op het strand stoempen" en is aangenaam verrast door het 'Van Aert-parcours' in Oostende. "Het is een erg mooie omloop, waarop Wout en ik allebei uit de voeten kunnen. Op de paardenrenbaan ben ik in het voordeel, de brug en het strand zullen Wout dan weer beter liggen."

Op basis van de resultaten van dit seizoen is Van der Poel licht favoriet. De eeuwige rivalen reden beiden dertien crossen; 'VDP' won er negen en Van Aert vijf. In onderlinge duels staat het deze winter 5-3 in het voordeel van de Nederlander.

De geschiedenis leert echter dat dat soort cijfers vrij weinig zeggen als Van der Poel en Van Aert het tegen elkaar opnemen, zeker op WK's. "Ik voel dat het goed zit de laatste weken", aldus Van Aert. "Ik heb er zin in. Mijn veldritseizoen is verlopen zoals ik had gehoopt. Het was vooral heel fijn om opnieuw de aansluiting met Mathieu van der Poel te maken. Dat was lang geleden."

De mannen beginnen zondag om 15.10 uur aan hun WK in Oostende.