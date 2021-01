Wilco Kelderman kan zich nog alles herinneren van de aanrijding waarbij hij een hersenschudding en een breuk in zijn wervelkolom opliep. De 29-jarige Nederlander kwam eerder deze maand tijdens een trainingsrit in Italië hard ten val.

"We waren al vijf uur onderweg en wilden er nog een uurtje aan vastplakken", reconstrueert Kelderman vrijdag zijn crash bij Cyclingnews. "Een gedeelte van onze groep draaide een brede, lange weg op. En toen opeens kwam er bij een splitsing een grote Mercedes-SUV op ons af. De automobiliste maakte totaal geen aanstalten om te stoppen en reed zo onze groep in."

"Ik zag 'm aankomen, maar kon niet eens meer remmen. Het was angstaanjagend en het gebeurde zo snel. Opeens lag ik op de grond en was het om me heen een grote puinhoop. De bestuurder van de auto wilde oversteken, maar dat was simpelweg niet mogelijk."

Kelderman weet niet of de vrouw die achter het stuur van de auto zat wordt vervolgd. "Ze is niet gearresteerd, maar was wel in paniek. Het was absoluut haar fout. De politie heeft alles onderzocht en genoteerd. Het was echt heel beangstigend."

De renner van BORA-hansgrohe verkeerde na het ongeluk in shock en kwam er terug in zijn hotel pas achter dat hij gewond was. Volgens Kelderman is hij met zijn verwondingen nog goed weggekomen. "Gezien de staat van de auto had het ook veel slechter met ons kunnen aflopen."

Kelderman mikt nog steeds op Tour de France

Een week voor Keldermans ongeval maakte BORA-hansgrohe bekend dat de Nederlandse renner deze zomer als kopman naar de Tour de France gaat. Aan die plannen verandert volgens Kelderman niets.

"Ik herstel voorspoedig en ben thuis alweer aan het trainen. Het is de bedoeling dat ik binnen een aantal weken ook weer buiten ga fietsen, maar ik zal voorlopig geen risico nemen."

"De Ronde van Baskenland is voor mij de eerste wielerkoers op de kalender en daarna volgen de klassiekers. Dan heb ik een korte pauze en ga ik op hoogtestage. Vervolgens doe ik mee in de Dauphiné en daarna begint alweer de Tour."

Kelderman heeft in zijn carrière al veel pech gehad. In de afgelopen jaren kampte hij onder meer met rugproblemen, een gebroken vinger en een gebroken linkersleutelbeen en onderging hij vier operaties aan zijn rechtersleutelbeen.