Het WK veldrijden voor vrouwen in Oostende belooft zaterdag opnieuw een volledig Nederlandse strijd te worden, met titelverdedigster Ceylin del Carmen Alvarado, wereldbekerwinnares Lucinda Brand en zandspecialist Denise Betsema als grootste kanshebbers.

Sanne Cant is de wereldkampioen veldrijden van 2017, 2018 én 2019, maar dit seizoen won ze alleen het Belgisch kampioenschap. Inderdaad, de enige wedstrijd waarin ze geen Nederlandse concurrentie kon tegenkomen.

Voor het tweede seizoen op rij duldden de Nederlandse veldrijdsters eigenlijk geen tegenstand. In de vijf wereldbekercrossen van deze winter gingen dertien van de vijftien medailles naar een renster in een oranje shirt. De Amerikaanse Clara Honsinger zorgde er met tweede plekken in Namen en Dendermonde voor dat het niet een volledige clean sweep was.

Vorig jaar was een andere Amerikaanse, Katie Compton, de beste niet-Nederlandse bij het WK in het Zwitserse Dübendorf, al kwam de routinier niet verder dan plek vier. Alvarado won haar eerste wereldtitel na een spannende strijd met landgenoten Annemarie Worst en Brand. Yara Kastelijn (vijfde) was de vierde Nederlandse in de top vijf.

De verwachting is dat het zaterdag vanaf 15.10 uur aan de Belgische kust wederom een 'open Nederlands kampioenschap' wordt. Met deze drie vrouwen als de hoofdrolspelers:

Ceylin del Carmen Alvarado sprintte vorig jaar naar haar eerste wereldtitel. Ceylin del Carmen Alvarado sprintte vorig jaar naar haar eerste wereldtitel. Foto: Pro Shots

Ceylin del Carmen Alvarado (22)

Aantal zeges dit seizoen: 8

Resultaten op eerdere WK's: 1e in 2020

Aan het begin van het seizoen 2019/2020 wilde Alvarado nog meedoen aan het WK voor beloften. Begin februari stond ze na haar eerste wereldkampioenschap bij de senioren op de hoogste trede van het podium, nadat ze in een bloedstollende sprint afrekende met Worst.

"Het was fantastisch om een jaar in de regenboogtrui te mogen rijden. Uniek, zeker op zo'n jonge leeftijd", zei Alvarado deze week in een video van haar ploeg Alpecin-Fenix. "En ik denk dat ik een grote kans heb om mijn titel zaterdag te prolongeren."

De Rotterdamse begon dit seizoen met drie zeges in haar eerste vijf veldritten, maar daarna was er even een dipje. Vorige weekend bewees Alvarado dat de topvorm er weer is, met overwinningen in de Flandriencross en de World Cup in Overijse.

"Ik voel me goed en ben vol vertrouwen. Ik had verwacht dat het best lastig zou zijn om als titelverdedigster naar een WK te gaan, maar ben vrij relaxed. Dat is prettig."

Lucinda Brand is de succesvolste veldrijdster van dit seizoen. Lucinda Brand is de succesvolste veldrijdster van dit seizoen. Foto: Pro Shots

Lucinda Brand (31)

Aantal zeges dit seizoen: 11

Resultaten op eerdere WK's: 4e in 2017, 3e in 2018, 2e in 2019, 3e in 2020

Brand had altijd al de motor om wereldkampioen te worden in het veldrijden, maar door pech of een iets mindere techniek dan haar concurrenten lukte het haar nog nooit om goud te pakken. Twee jaar geleden leek ze op weg naar de titel, maar viel ze drie keer en eindigde ze achter Cant als tweede.

Met hulp van haar teammanager Sven Nys, zelf tweevoudig wereldkampioen, heeft Brand zich dit seizoen meer dan voorheen op de cross gericht en de extra (techniek)trainingen sorteren direct effect. Met elf zeges is de renster van Baloise-Trek Lions de succesvolste veldrijdster van deze winter en begint ze zaterdag als de topfavoriet aan het WK.

"Ik wil natuurlijk heel graag het WK winnen, maar mijn seizoen is niet mislukt als dat niet gebeurt", zei Brand tegen Sporza. "Het niveau ligt momenteel heel hoog en ik kan net zo goed ook naast het podium vallen. Ik wil me vooral niet gek laten maken."

Denise Betsema won dit seizoen onder meer de Scheldecross. Denise Betsema won dit seizoen onder meer de Scheldecross. Foto: Pro Shots

Denise Betsema (28)

Aantal zeges dit seizoen: 4

Resultaten op eerdere WK's: geen (4e plek uit 2019 geschrapt vanwege dopingschorsing)

Betsema is als Texelse praktisch opgegroeid op het strand en dus was niemand blijer met het WK-parcours in Oostende dan zij. Het zwaartepunt van het rondje van 2,9 kilometer is de 580 meter die door het zand aan de Belgische kust moet worden geploegd.

"Ik vind het parcours superleuk", aldus Betsema maandag bij een persmoment. "Ik train thuis ontzettend veel in het zand. Het is een techniek die ik onder de knie heb en dat moet me zaterdag zeker van pas komen. Ik ruik mijn kans, maar zie Brand en Alvarado als topfavorieten."