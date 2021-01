De Ronde van Valencia gaat dit jaar niet door, zo heeft de organisatie van de Spaanse wielerronde donderdag laten weten. De wielerwedstrijd zou van 3 tot en met 7 februari verreden worden, maar kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan.

Onder anderen Nederlanders Steven Kruijswijk, Sam Oomen en Wout Poels moeten door de afgelasting uitkijken naar alternatieven. Ook Egan Bernal, Simon Yates en Arnaud Démare zouden aan de start van de Ronde van Valencia staan.

Het bericht van de organisatie is geen al te grote verrassing. Spanje worstelt, net als de rest van de wereld, met het coronavirus en een (meerdaagse) wielerwedstrijd organiseren is volgens het organisatiecomité niet haalbaar. In Valencia hopen ze later in het jaar een nieuwe datum te vinden.

Het is niet de eerste keer sinds de eerste editie in 1929 dat de wielerkoers niet door kan gaan. De ronde met Valencia als eindbestemming werd van 2009 tot 2015 niet verreden als gevolg van financieringsproblemen.

Wout Poels won de Ronde van Valencia in 2016. Wout Poels won de Ronde van Valencia in 2016. Foto: ANP

Uitgeklede seizoensstart door afgelaste koersen

De Ronde van Valencia werd twee keer gewonnen door een Nederlander. In 1990 werd Tom Cordes de eerste die de ronde op zijn naam schreef en in 2016 won Wout Poels. Vorig seizoen was Tadej Pogacar de winnaar in de op twee na grootste stad van Spanje.

De laatste weken verdwenen met de Ruta del Sol, Challenge Mallorca en de Ronde van de Algarve al enkele belangrijke voorbereidingskoersen van de kalender. Daarnaast ging er ook een streep door de Tour Down Under in Australië en de Ronde van San Juan in Argentinië.

Het lijkt voor de renners aftellen naar eind februari, want van 21 tot en met 27 februari staat de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op het programma, de eerste WorldTour-koers van het seizoen. Op 27 en 28 februari staan met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne twee Belgische klassiekers op het programma.