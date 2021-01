Baanwielrenner Roy van den Berg heeft zich donderdag als laatste sprinter geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. De 32-jarige Kampenaar won in het Zwitserse Grenchen de bike-off tegen Nils van 't Hoenderdaal en Theo Bos.

Van den Berg, van 't Hoenderdaal en Bos streden om de plek van starter bij de teamsprint, de man die vanuit stilstand het eerste rondje rijdt. Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli waren al zeker van deelname aan de Spelen.

Bij de bike-off reden de drie sprinters allemaal drie staande rondes, met daartussen 35 minuten pauze. Zo werden de olympische omstandigheden zoveel mogelijk nagebootst. De baan in Grenchen lijkt ook op de baan in Tokio.

Van den Berg was gemiddeld het snelst bij die drie staande starts en mag naar Tokio. De renner van BEAT Cycling Club fungeerde bij de laatste twee WK's al als starter van de gouden Nederlandse ploeg.

"Alles verliep volgens plan. Ik heb het gewenste niveau gehaald en kijk met veel zin uit naar Tokio", aldus Van den Berg in een eerste reactie.

Nederland schier onverslaanbaar op teamsprint

Van 't Hoenderdaal (27) was in 2018 de eerste man toen Nederland de wereldtitel veroverde. De 37-jarige Bos won in 2004 olympisch zilver op de individuele sprint en ging voor zijn laatste kans om nog een keer de Spelen te halen.

De Nederlandse teamsprinters eindigden in 2016 bij de Spelen van Rio de Janeiro als zesde, maar gelden sinds 2018 als schier onverslaanbaar op het onderdeel waarop drie renners van start gaan en er na elke ronde één afhaakt.

Bij de vrouwen was de baansprintselectie al rond met Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx.