Wielervakbond CPA heeft donderdag zijn afschuw uitgesproken over de ernstige bedreigingen die Dylan Groenewegen ontving na de zware valpartij waarbij Fabio Jakobsen zwaargewond raakte. De CPA vindt dat de nadruk veel meer moet worden gelegd op de slechte veiligheidsmaatregelen in Polen.

"Wat er met Dylan Groenewegen gebeurd is, is ontoelaatbaar, mensonterend en onfatsoenlijk", zegt CPA-president Gianni Bugno donderdag. "De woorden en acties jegens deze jongen zijn onacceptabel."

Groenewegen week in augustus in de massasprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen van zijn lijn af, waardoor landgenoot Jakobsen in de dranghekken vloog en zwaar letsel opliep. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step werd in coma gehouden, maar overleefde het ongeluk en werkt inmiddels langzaam naar zijn rentree toe.

De 27-jarige Groenewegen kreeg na het incident te maken met flinke bedreigingen, vooral via sociale media. "Er waren zulke concrete en ernstige bedreigingen dat we een paar dagen na de valpartij de politie hebben ingeschakeld", zei de Amsterdammer deze week in het blad Helden. "De daaropvolgende dagen en weken heeft de politie voor onze deur gesurveilleerd."

150 Jakobsen hoopt over twee maanden rentree te maken

'De schuld ligt bij de hekken'

De internationale wielerunie UCI legde de schuld van de valpartij ook nadrukkelijk bij Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma werd voor negen maanden geschorst, een van de zwaarste straffen in de wielerhistorie. Volgens Bugno zou er veel meer gekeken moeten worden naar de organisatie van de Ronde van Polen en de UCI zelf.

"We moeten met een beschuldigende vinger wijzen naar de gevaarlijke hekken. Die hebben ertoe geleid dat de val en de gevolgen zo ernstig waren", zegt de oud-renner uit Italië. "Dylan heeft een fout gemaakt en heeft daar flink voor moeten boeten. Maar voorlopig is hij ook de enige die de prijs heeft moeten betalen voor wat er in Katowice gebeurd is."

Veiligheid in het wielrennen was vorig seizoen een belangrijk onderwerp na meerdere heftige incidenten en de CPA zal er volgende week bij een vergadering van alle belangrijke partijen in de sport nogmaals op hameren dat veiligheid het belangrijkste issue zou moeten zijn.

De vakbond wil onder meer dat de UCI straffen uitdeelt als een koersorganisatie op dit vlak in gebreke blijft. "En we hopen dat er zo snel mogelijk alleen nog goedgekeurde hekken langs het parcours staan", aldus Bugno. "We moeten er alles aan doen om de pijn die Dylan, Fabio en vele andere renners en rensters hebben gehad, in de toekomst te voorkomen."

Groenewegen zal in de Ronde van Hongarije (12-16 mei) zijn rentree maken na zijn schorsing. Bugno hoopt dat de Nederlander "door het hele peloton met vriendschap en begrip" wordt ontvangen.