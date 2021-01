Nils Eekhoff heeft na anderhalf jaar gehoord dat het internationale sporttribunaal CAS zijn zaak over de WK wielrennen van 2019 niet zal behandelen. De Nederlander veroverde in eerste instantie de wereldtitel bij de beloften, maar werd uit de uitslag geschrapt wegens stayeren.

"Over de zaak zelf is het eigenlijk nooit gegaan. Ik heb geen gelijk gekregen en ook geen ongelijk", zegt de 23-jarige Eekhoff donderdag tegen het AD.

De Noord-Hollander wilde bij de internationale wielerbond UCI beroep aantekenen tegen het besluit van de jury om hem te diskwalificeren, maar dat kon niet. In oktober 2019 stapte hij met steun van de KNWU naar het CAS, maar het sporttribunaal verklaart zich niet-ontvankelijk. De wereldtitel bij de beloften van 2019 blijft daardoor definitief bij de Italiaan Samuele Battistella.

Eekhoff kwam in de beginfase van de WK-wegrit in Yorkshire ten val. Volgens de jury zou hij met nog zo'n 120 kilometer te gaan hebben gestayerd achter een auto om terug te komen in het peloton.

De Nederlander kwam uren later als eerste over de finish, maar hoorde op weg naar het podium dat hij uit de uitslag was geschrapt. "Ik was mij van geen kwaad bewust en heb geen moment gedacht dat ik met vuur speelde", zei hij destijds.

Eekhoff debuteerde vorig jaar als prof bij Sunweb (het huidige Team DSM). Hij werd achter Mathieu van der Poel tweede bij het NK in Drenthe en zevende in de WorldTour-koers Bretagne Classic Ouest-France, die gewonnen werd door zijn ploeggenoot Michael Matthews.