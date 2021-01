Roy van den Berg, Nils van 't Hoenderdaal en Theo Bos strijden donderdag in het Zwitserse Grenchen om het laatste olympische ticket voor de teamsprint. Het trio baanwielrenners leeft al enige tijd in volledige afzondering om een coronabesmetting te voorkomen.

"We willen een toestand als met Femke Heemskerk voorkomen", legt Thorwald Veneberg, algemeen directeur van wielerbond KNWU, uit.

De zwemster miste de olympische kwalificatiewedstrijden omdat haar man positief was getest op het coronavirus. Heemskerk raakte daardoor haar olympische ticket op de 50 meter vrije slag kwijt, maar vocht dat besluit met succes aan bij de tuchtcommissie.

Van den Berg, Van 't Hoenderdaal en Bos sliepen voordat ze zondag naar Zwitserland afreisden tien dagen in een hotel in Apeldoorn.

"Ook in Grenchen zitten ze tot donderdag apart van de sprintersgroep die hier een trainingskamp afwerkt", vertelt Veneberg, die in 2016 voor de Spelen van Rio ook een bike-off meemaakte. "Maar toen ging het over de samenstelling van de hele ploeg, nu alleen nog om de positie van starter."

Destijds gebeurde dat pas in juli, op de wielerbaan van Roubaix. Veneberg: "We hebben daar lering uit getrokken. Het was te kort voor de Spelen. De focus van de renners was te lang op die kwalificatiewedstrijd. Dat heeft tot de Spelen doorgewerkt."

Nederland bijna onverslaanbaar op teamsprint

De Nederlandse mannen eindigden in Rio als zesde, maar gelden sinds 2018 als schier onverslaanbaar op het onderdeel waarop drie renners van start gaan en er na elke ronde één afhaakt.

Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli zijn al zeker van deelname aan de Spelen. Van den Berg, Van 't Hoenderdaal en Bos mikken op een plaats als starter. Van den Berg was bij de afgelopen twee WK's starter bij het behalen van twee wereldtitels, Van 't Hoenderdaal reed de eerste ronde op weg naar de wereldtitel in 2018.

Om te bepalen wie de boel straks in Tokio op gang trekt, rijden de drie kandidaten donderdag ieder drie rondes vanuit stilstand. Dat gebeurt op een baan die veel lijkt op de piste waarop in Tokio om de medailles wordt gestreden.

Wie in totaal de beste tijd heeft, mag zich opmaken voor de Spelen. Tot die tijd blijven de drie in hun bubbel, zonder contact met anderen.