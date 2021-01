Mathieu van der Poel bereidt zich vol vertrouwen voor op het WK veldrijden in Oostende. De 26-jarige titelverdediger verwacht dat hij zich zondag thuis zal voelen op het zandparcours aan de Belgische kust.

"Ik train ook veel in het zand, ook als er geen wedstrijd op die ondergrond aankomt. Ik vind het een leuke manier om te trainen", vertelt Van der Poel dinsdag in een video van zijn ploeg Alpecin-Fenix.

De ondergrond in Oostende zal volgens Van der Poel al snel een afscheiding teweegbrengen. "Het is in het zand moeilijk om samen te blijven. Er wordt sneller gehaperd. Het is makkelijker om het verschil te maken. Ik verwacht dat de sterkste renner snel voorop zal zitten."

Het ligt voor de hand dat Van der Poel en zijn eeuwige rivaal Wout van Aert die sterkste renners zullen zijn. De drievoudig wereldkampioenen troffen elkaar dit seizoen in acht crossen. Vijf keer won Van der Poel, drie keer de Belg Van Aert. Steeds bezetten ze de eerste twee plaatsen.

"Ik heb een goede kans zondag. Ik bereid me zo goed mogelijk voor op het WK en hoop dat ik net als vorig jaar een goede dag heb."

'Vierde keer winnen is niet minder mooi'

Na het WK gaat zijn focus naar het wegseizoen, terwijl hij op de Olympische Spelen als mountainbiker wil uitkomen. Hoe hij de waarde van een nieuwe wereldtitel in het veld inschat ten opzichte van al die andere doelen, kon Van der Poel niet direct zeggen.

"Ook omdat ik nog nooit een rit in de Tour of een olympische titel heb gewonnen. De eerste keer dat je iets wint is altijd het mooist, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat een tweede, derde of vierde keer minder belangrijk is."

De WK-cross bij de mannen begint zondag om 15.10 uur.