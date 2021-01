Het WK veldrijden in Oostende gaat komend weekeinde definitief door. Dat is de uitkomst van "intens overleg" tussen het stadsbestuur, de Vlaamse minister van Sport Ben Weyts, de UCI en de Belgische wielerbond.

De stad Oostende meldt dinsdag op zijn site dat er "extra maatregelen op en rond het parcours zullen gelden, zodat het WK in veilige omstandigheden zal verlopen".

Er waren twijfels ontstaan over het doorgaan van het WK nadat in Oostende een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus was geconstateerd.

"Veiligheid is nu een absolute prioriteit. Daarom hebben we de maatregelen ook verscherpt en blijven we opletten dat alles veilig verloopt", zegt burgemeester Bart Tommelein.

Op het zandparcours langs de kust verdedigen Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado hun titel. Toeschouwers zijn daarbij niet welkom.

Nederlandse selecties voor WK veldrijden Elitemannen: Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis en David van der Poel

Elitevrouwen: Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand, Denise Betsema, Yara Kastelijn, Marianne Vos, Sophie de Boer en Anne Tauber

Mannen onder 23: Ryan Kamp, Pim Ronhaar, Mees Hendrikx, Tim van Dijke, Kyle Agterberg en Luke Verburg

Vrouwen onder 23: Manon Bakker, Puck Pieterse, Inge van der Heijden, Aniek van Alphen, Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Susanne Meistrok

Veel maatregelen in Oostende

Er zijn tal van maatregelen getroffen op en rond het parcours. Zo worden alle aanwezigen onderworpen aan coronatesten, via een mix van regelmatige PCR-testen en sneltesten.

Bovendien wordt er gewerkt met functionele bubbels: media, organisatie en renners/verzorgers. Het contact tussen die bubbels wordt tot een absoluut minimum beperkt. De organisatie zegt nog strengere maatregelen te nemen dan volgens het bestaande protocol verplicht is.

"Het WK veldrijden van dit jaar moet het helaas zonder fans stellen, maar het wordt wel een toonbeeld van de creativiteit van Vlaanderen", zegt minister Weyts. "Alle partijen hebben intense inspanningen geleverd om de internationale veldrittop veilig te kunnen ontvangen in deze uitzonderlijk moeilijke omstandigheden."

Op zaterdag komen de elitevrouwen en de beloften bij de mannen in actie. Een dag later rijden de vrouwen onder 23 jaar en de elitemannen.