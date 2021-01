Dylan Groenewegen heeft ernstige doodsbedreigingen ontvangen nadat hij begin augustus in de Ronde van Polen een zware valpartij veroorzaakte waarbij Fabio Jakobsen zwaargewond raakte. De renner van Jumbo-Visma had wekenlang politie voor zijn deur.

"Er waren zulke concrete en ernstige bedreigingen dat we een paar dagen na de valpartij de politie hebben ingeschakeld", vertelt de 27-jarige Groenewegen in een interview met het blad Helden.

"De daaropvolgende dagen en weken heeft de politie voor onze deur gesurveilleerd. We konden niet meer spontaan de deur uit. Als ik even naar buiten wilde, stond er een agent aan mijn zijde zodat er niks kon gebeuren."

De veelbesproken valpartij vond plaats in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Groenewegen week in de massasprint van zijn lijn af, waardoor landgenoot Jakobsen in de dranghekken vloog en zwaar letsel opliep. Hij werd in coma gehouden, maar overleefde het ongeluk wel en werkt inmiddels langzaam naar zijn rentree toe.

'In welke zieke wereld leven we?'

Direct na het ongeluk kreeg Groenewegen zware kritiek te verwerken. Ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step - de ploeg van Jakobsen - riep zelfs dat de Amsterdammer de gevangenis in moest, al nam de Belg dat later terug. Niet alleen in de wielerwereld moest Groenewegen het ontgelden.

"We kregen handgeschreven brieven met de post, waaraan zelfs een strop was toegevoegd waar we ons kleine kind later aan konden ophangen", vertelt hij. "Als je die boodschap leest en dat stuk touw ziet, schrik je enorm. Dat gaf bij mij de doorslag dat het zo niet verder kon. We zijn daarna naar de politie gegaan."

Groenewegen werd vanzelfsprekend flink geraakt door de bedreigingen. "Wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? In welke zieke wereld leven we? De meest gekke dingen spoken door je hoofd. 's Ochtends uit bed komen was in die periode een hele opgave."

De internationale wielerunie UCI schorste Groenewegen in november met terugwerkende kracht voor negen maanden. Jumbo-Visma maakte vorige week bekend dat de sprinter, die tot 7 mei niet in actie mag komen, zoveel mogelijk in de luwte zijn rentree zal maken.