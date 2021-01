Fabio Aru doet zondag toch niet mee aan het WK veldrijden in Oostende. De dertigjarige Italiaanse renner staat zijn plek in de nationale ploeg af aan jongeren en specialisten.

Aru, in 2015 winnaar van de Vuelta a España, maakte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op de weg verschillende uitstapjes naar het veldrijden. Zo startte hij in Lecce op het Italiaans kampioenschap, waar hij als tiende eindigde.

Het voormalig toptalent liet eerder doorschemeren in actie te willen komen op het WK veldrijden en kreeg ook toestemming van zijn nieuwe team Qhubeka-ASSOS, maar ziet daar nu dus alsnog van af.

Aru heeft al jarenlang weinig meer gepresteerd. Hij boekte in 2017 voor het laatst overwinningen, toen hij de nationale titel op de weg veroverde en een etappe in de Tour de France won. Daarna ging het steeds meer bergafwaarts.

Stybar opvallende verschijning op WK veldrijden

Opvallend genoeg keert Zdenek Stybar na zeven jaar terug op het WK veldrijden. De 35-jarige Tsjechische renner van Deceuninck-Quick-Step pakte in 2010, 2011 en 2014 de wereldtitel en richtte zich vervolgens vooral op het wielrennen.

"Het was niet gepland, maar de zaken zijn veranderd", aldus Stybar. "Veldrijden is nu eenmaal mijn passie. Ik kreeg de kriebels in mijn buik toen ik de afgelopen weken naar de veldritten op televisie keek. Ik wil dolgraag meedoen."

"Het parcours is niet te technisch en geschikt voor krachtrijders, dus dat is goed voor mij. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn de onbetwiste favorieten voor het goud, maar de strijd om het brons ligt wat mij betreft open."